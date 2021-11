Aclara Álfaro Gaxiola situación acerca de fotógrafo de 10 pesitos detenido por elementos policíacos en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Álfaro Gaxiola dio a conocer que el joven fotógrafo conocido como “El de los 10 pesitos”, fue detenido en la colonia Jaripillo en una zona obscura y los elementos policiacos al realizarle una revisión se molestó por lo que fue trasladado a las instalaciones del Tribunal de Barandilla y al momento de acudir al sitio fue dejado en libertad por los mismos jueces al tener conocimiento de sus discapacidad y al darse cuenta de quién era.

“Sabemos a lo que se dedica la persona está, no fue una detención, no fue haciendo su trabajo, sabemos que él se ayuda realizando ese tipo de labor, fue en una colonia, en una zona obscura, en la colonia Jaripillo, no fue en la Avenida del Mar, se le paró por una revisión, él en su momento como que se molestó y se le trasladó al Tribunal de Barandilla, ellos que también lo conocen lo dejaron libre solo le dieron una amonestación y salió libre”, comentó Álfaro Gaxiola.

Así mismo dio a conocer que los elementos policiacos al momento de subir a las patrullas a las personas ya no se pueden bajar porque se puede malinterpretar por parte de la ciudadanía y es por eso que se les traslada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

Con respecto a la denuncia que dio “Chema”, el fotógrafo detenido de que lo habían ingresado a las celdas y que lo habían hecho que se desnudara e hiciera dos sentadillas, el encargado de la Seguridad Pública del municipio dio a conocer, que esos son protocolos ya no se realizan, que ya son viejos esos métodos.