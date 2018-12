Acribillan a polleros por negarse a pagar derecho a piso

Ciudad de México.- Cuatro polleros fueron acribillados en del Mercado de San Juanico, en Iztapalapa, los comerciantes fueron baleados ayer por negarse presuntamente a pagar derecho de piso a extorsionadores.

Dos de las víctimas fallecieron en el sitio, una más en el hospital y otro se reporta como grave.

Los delincuentes fueron perseguidos por comerciantes, pero empezaron a disparar al aire escapar.

Informes de la Policía indican que hacia las 14:40 horas tres hombres a bordo de dos motocicletas arribaron por la calle Dibujantes, a unos metros de la esquina con San Juanico, en la Colonia San Juanico Nextipac.

Dos ingresaron al mercado, uno con el casco puesto, y enfilaron hacia una pollería atendida por dos jóvenes.

Las primeras indagatorias señalan que los delincuentes exigieron a los polleros el pago por derecho de piso y comenzaron a discutir.

Ante la negativa dispararon hacia los vendedores, hiriendo a cuatro en el lugar.

El tiroteo ocurrió en un horario de alta afluencia de clientes y personas en el mercado, donde se habían colocado más puestos en el exterior para la venta de mercancía navideña.

Algunos comerciantes se retiraron corriendo, al igual que unos clientes, mientras que otros buscaron ocultarse detrás de mostradores y planchas de los locales.

Otros comerciantes se dieron cuenta de la situación y fueron tras los responsables del tiroteo, al tiempo que se reunieron para detener a los responsables.

Pero los extorsionadores comenzaron a disparar al aire para evitar ser capturados y lograron que la gente se disipara.

Así huyeron en dirección al Eje 6 sobre la calle Dibujantes.

Posteriormente arribaron patrulleros que solicitaron ambulancias para los comerciantes heridos.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron la muerte de dos comerciantes y trasladaron a dos heridos al Hospital Balbuena.

Más tarde se confirmó la muerte de una tercera víctima.

En el lugar peritos recogieron seis casquillos y realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Según comerciantes, los extorsionadores habían acudido la mañana del martes a cobrar el derecho de piso, pero se retiraron amenazando que volverían, tal y como sucedió.

Vienen a rentear (sic) y cobrar por dejarnos trabajar, no saben que a veces no se vende bien y no hay dinero, y siempre están amenazando