Actuarán con mano dura contra motociclistas en San Ignacio

Sinaloa.- Desde el pasado fin de semana, la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio, implementó un operativo exhaustivo denominado "Cero Tolerancia", en la sindicatura de Piaxtla de Abajo dirigido a los motociclistas.

Esto vino a suceder después de que se presentara un accidente en el que una persona quedó gravemente lesionada y que lamentablemente falleció el día de hoy miércoles.

Alberto Castro Peña, director de dicha corporación, indicó que de inmediato por órdenes del edil, se implementó el referido operativo, el cual se había estado aplicando de forma esporádica pero con buenos resultados.

Mencionó que seguido se reciben quejas de los vecinos de Piaxtla contra los motociclistas, quienes no respetan los límites de velocidad y que incluso se suben a las banquetas y han ocasionado percances graves por su imprudencia, juegan arrancones, carreras, y circulan a latas horas de la noche haciendo demasiado ruido y eso molesta a las personas que se encuentran descansando explicó.

En esta sindicatura hay demasiadas motocicletas, muchas de ellas conducidas por menores de edad, que no toman las medidas necesarias y provocan accidentes

Dijo además que tan solo el fin de semana retiraron 16 unidades, y que si no acreditan su propiedad y llevan su casco, no les será devuelta, añadiendo que para la segunda vez que sean detenidos se les cobrará una multa de más de 3 mil pesos.

El funcionario indicó que resulta muy molesto que hagan llamadas y que cuando los agentes se presenten al operativo, sean las propias madres y padres de familia quienes se pongan en contra de los policías e incluso los agreden verbalmente, siendo que lo único que buscan es evitar accidentes.

Por su parte Báez Martínez, dijo lamentar mucho la muerte de un vecino de Piaxtla que tuvo un accidente de moto el pasado fin de semana.

"Es muy lamentable la perdida de esta persona por no utilizar casco, era muy amigo nuestro, me ha tocado ver accidentes dónde menores de edad han sido los protagonistas, es muy triste ver cómo quedan graves y en lo particular me ha tocado apoyarlos economicamente porque han sido personas de muy bajos recursos económicos, por eso hago el llamado a los padres de familias que sí está en sus manos evitar una desgracia lo hagan y no se opongan a los operativos que es por bien tanto del motociclista como de los transeúntes" indicó.

Por último el mandatario municipal de San Ignacio añadió que este mismo operativo se aplicará posteriormente en Dimas, Barras de Piaxtla y el resto de las sindicaturas.