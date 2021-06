Acuden a desalojar invasión en Mazatlán, dialogan y les dan 15 días para salirse

Sinaloa.- Fuerzas de seguridad acudieron, al parecer, a desalojar a los habitantes de la invasión Ampliación San Jorge en Mazatlán, Sinaloa, pero hubo diálogo y se acordó que los dueños le darán 15 días más a los invasores para que desalojen los terrenos.

Por parte de los invasores, un abogado fue a solicitar un amparo, para que no sean desalojados, y esperan que se les conceda este martes, de ser así, podrían ganar unos tres o cuatro meses de protección contra posibles órdenes de aprehensión o de desalojo de los terrenos.

Esta invasión está al fondo del fraccionamiento San Jorge, que a su vez está a orillas de avenida Clouthier.

La invasión es conformada por unas 220 familias asentadas en una superficie de entre 3 y media y 4 hectáreas.

Fue alrededor de las 16:00 horas de este lunes que a esa invasión llegaron decenas de elementos de las policías Estatal Preventiva y de Investigación del Estado, junto a personas que decían ser de la familia propietaria de los terrenos y sus representantes legales.

Tras unos primeros momentos de tensión, los ánimos se calmaron y ambas partes entraron en diálogo. De parte de los invasores, el abogado Melquiades García acudió a solicitar el amparo al Juzgado Décimo de Distrito (federal).

Alrededor de una hora después, ante decenas de invasores, algunos acompañados de sus hijos, los dueños y sus representantes legales se retiraron del lugar, seguidos de los policías.

Víctor Galván Cebreros, luchador social y representante de los invasores, dijo que ya hay orden girada de desalojo, y les están dando 15 días a los invasores para que se salgan de la zona sin problemas.

En el entendido de que aquí no van a poder estar, porque los propietarios se niegan, rotunda y absolutamente, a entrar en un proceso de venta”, añadió.

Galván Cebreros exhortó a los invadores a acudir al Ayuntamiento de Mazatlán, este martes temprano, para pedir al Alcalde Luis Benítez su intervención, y tratar de convencer a los dueños de los terrenos (se comentó que son al parecer la familia González Lie).

De no convencerlos, que el Ayuntamiento entonces les dé otra opción de dónde vivir, a dónde reubicar estas familias.

El representante de la familia dueña de los terrenos les dijo que ellos no tienen otras reservas territoriales para ofrecer a los invasores, añadió Galván Cebreros.

Esta invasión tiene alrededor de un año, y al poco tiempo de invadir, los dueños reclamaron la propiedad y acudieron a los procedimientos legales, y los invasores a su vez han interpuesto amparos.

Melquiades García confirmó que acudió a solicitar un amparo, que espera lo concedan mañana, pero los primero es buscar una negociacion con los dueños de los terrenos, con la ayuda del Ayuntamiento.

Los dueños “dicen que traen una orden de desalojo, pero no vino el actuario, normalmente cuando es un desalojo legal, siempre el juzgado manda a un actuario, que se identifica... y habla a la gente, de que pueden sacar sus cosas voluntariamente, y si no es así, se usa la fuerza pública, y en este caso, no vino el actuario..., es fuera de procedimiento, pero lo bueno es que atendieron el diálogo... negociar”, destacó García.

