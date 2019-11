Adolescente mata a su papá: Abusó de él y de su hermana en Naucalpan

Naucalpan, Estado de México.- Durante la noche del lunes se registró un asesinato luego de una cena familiar, presuntamente un joven mató a su padre a balazos luego de enterarse que él y su hermana fueron abusados sexualmente.

Les voy a confesar que me está atormentando, no sé si me vayas a perdonar, al igual que tu mamá; cuando eras chico abusé de ti y de tu hermanita