Adriana iba a junta en la escuela de su hermana cuando murió atropellada

Sinaloa.- Adriana, quien estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas de la UAS la Licenciatura de Diseño y Arte Multimedia, en junio cumpliría los 20 años de edad.

Ella cruzaba la transitada avenida para ir a una junta de la escuela primaria Diana Laura Riojas, donde su hermana cursa el sexto año de primaria en el turno matutino.

Iba en representación de su mamá, que no pudo asistir.

La joven y otra mujer cruzaban cuando el auto la embistió, cayendo bruscamente al piso donde estuvo varios minutos tendida hasta que llegaron los paramédicos.

Al lado de ella corría un charco de sangre y quedó una mochila azul que llevaba.

Llega la ayuda

La gente se empezó a acercar y todos se quedaban expectantes al ver la fuerte escena, solo unos cuantos se acercaron a la joven e intentaron ayudarla, aún sin tener conocimiento en primeros auxilios.

Después de que se pidiera el apoyo médico al 9-1-1 llegaron los paramédicos; la estudiante aún respiraba y los socorristas intentaban mantenerla con vida, sin embargo, dio un último suspiro y de inmediato los socorristas lo supieron, Adriana dejaba de existir al no soportar los graves golpes que le fracturaron todo el cuerpo y que destruyeron sus órganos.

La joven llevaba una mochila, que una mujer que la acompañaba se la entregó a uno de los familiares. Foto: El Debate

Triste pesar para la familia de Adriana

¡No!, mi niña, tú no

El ambiente ya era pesado, las caras de tristeza y asombro de todos los presentes daban cuenta de la tragedia, pero faltaba algo que estremeció a todos, los llantos de los familiares que llegaban. “¡No!, mi niña, tú no”, gritó una de las familiares mientras se abalanzaba hacia el cuerpo.

Una mujer allegada a la finada requirió ser revisada por los paramédicos, ya que por momentos desfallecía al no soportar lo que acababa de pasar.

Todos se estremecían al escuchar los gritos desgarradores que se perdían con los ruidos de los automóviles que pasaban por el otro carril.

Familiares se lamentan junto al cuerpo. Foto: El Debate

Por momentos, el silencio se apoderaba del entorno y se escuchaban los murmullos “pobre muchacha, estaba muy joven”, “cruzar por aquí está muy peligroso porque pasan los carros como si fuera autopista”, y así fueron infinidad de comentarios de la gente, que además de asombro mostraban su coraje.

Una vez que el cadáver fue llevado al anfiteatro, mujeres, hombres y hasta niños se fueron retirando poco a poco, pero el dolor que invadía a los familiares quedaría marcado para siempre.

Una joven estudiante de la UAS muere atropellada en la avenida Obregón

Una joven estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa murió ayer en la mañana al ser atropellada por el conductor de un vehículo en la avenida Álvaro Obregón, al sur, a la altura de la colonia Francisco I. Madero.

El lamentable hecho ocurrió frente a una escuela primaria, a donde la joven se dirigía a una junta escolar de padres de familia.

Peritos fotografían el automóvil implicado. Foto: El Debate

Los desconsolados familiares llegaron e identificaron a la fallecida como Adriana Rubí N, de 19 años de edad, vecina de la colonia Progreso, muy cerca de donde murió.

Lamentable hecho

De acuerdo con la información proporcionada en el sitio, todo pasó muy rápido.

Adriana cruzaba alrededor de las 08:40 horas el carril que va de norte a sur de la avenida junto con otras personas cuando un automóvil Hyundai Elantra, de modelo reciente, color tinto, con placas de Sinaloa, que circulaba por el carril del medio, embistió a la joven.

Tras el fuerte impacto salió expulsada unos metros, cayendo agonizando justo donde está la señalización de cruce de educandos.

El conductor del vehículo se detuvo metros más adelante.

Los civiles que presenciaron lo ocurrido de inmediato se acercaron a la lesionada, que tenía severos golpes en el cuerpo y sangraba.

El carril se cerró para hacer el peritaje. Foto: El Debate

Nadie sabía qué hacer, sin embargo, minutos después llegaron paramédicos de Cruz Roja que rápidamente otorgaron los primeros auxilios.

Adriana, a decir de testigos, aún respiraba, pero de pronto dejó de hacerlo y los socorristas ya nada pudieron hacer, declarándola sin vida.

El mismo personal de Cruz Roja se encargó de desviar el tráfico mientras llegaban agentes de Tránsito Municipal, que a su llegada procedieron con delimitar el área con la cinta de precaución.

El tráfico era un caos, todos querían pasar primero por el lugar y eso hizo que llegaran más agentes viales, que desviaban el flujo vehicular hacia las bajadas que conducen al bulevar de Las Minas (calle ancha).

La señal de topes la obstruyen los árboles. Foto: El Debate

Procedimientos

A la llegada de los integrantes del grupo ARES y peritos de la Fiscalía, se ordenó extender el perímetro para iniciar las diligencias, ya que había evidencias regadas sobre el asfalto.

Los trabajos de campo se extendieron por más de una hora.

Padres de familia se acercaban para ver el cuerpo tendido sobre el pavimento, además los curiosos llegaban por montones.

Los especialistas forenses registraron en imágenes todos los detalles, entre ellos el cadáver y el automóvil que resultó con daños en el lado derecho del frente y el parabrisas, donde se especuló que la hoy fallecida pegó para después salir proyectada.

Agentes de investigación platicaron con el conductor que en todo momento estuvo presente en el lugar y quedó en calidad de presentado.

Incluso, hubo quienes dijeron que viajaba a exceso de velocidad, pero esa información sería revisada por la autoridad.

Ante la mirada de la familia se ordenó hacer el levantamiento y posterior traslado del cadáver, donde todos los presentes, entre ellos familiares, no podían con el dolor que los invadía.

Momento en que el auto se Semefo se va con el cuerpo de Adriana en él. Foto: El Debate

Ya han pedido puente peatonal

“Es el pan de cada día de los alumnos y madres de familia que constantemente estamos en peligro. Lamentablemente hoy ocurrió una muerte”, argumentaron los directores de turno matutino y vespertino del plantel educativo donde se registró el hecho.

“Ya le hemos pedido al gobernador Quirino Ordaz Coppel bajo oficio que nos ayude para poner las condiciones para que los alumnos y sus padres puedan cruzar sin problema. Sentimos mucho dolor porque ella era muy participativa. Hacemos un llamado fuerte a la autoridad, ya se lo planteamos también al área de Infraestructura Educativa del Gobierno del Estado y no hay respuesta. Estamos pidiendo un puente peatonal, ya que lamentablemente ocurre el segundo hecho en esta área. Queremos que el gobernador se sensibilice y nos autorice el peatonal que necesitamos. La respuesta que nos dan es que la gente no usa los puentes.

Cuando era alcalde Sergio Torres nos dijo que esta era un área para salir al residencial La Primavera y que no se podían poner topes, nos manifestamos, pero en esa ocasión a una señora se la llevó un carro por unos metros y quedó lesionada”.

Por último, uno de los directores manifestó que la autoridad no ha sido sensible para poder resolver problemas de seguridad para los alumnos de esa escuela y finalizó diciendo, “hoy, en este hecho lamentable, alzamos la voz para decir al gobernador: ya basta de que no le ponga atención a las escuelas”.