Adulto mayor denuncia supuesto abuso de autoridad de un tránsito en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Porfirio Villegas Espinoza, de 78 años con domicilio en San Lorenzo Nuevo, sindicatura de Higuera de Zaragoza, denunció un supuesto abuso de autoridad de un agente de tránsito que sucedió el viernes en la tarde.

El adulto mayor comentó que a las 18:00 horas, manejaba una vagoneta, color blanco con placas de Sonora por la Mochis- Ahome y se dirigía a su domicilio, pero un agente de tránsito vial que iba en una motocicleta le indico que se parara; el adulto se estacionó.

Ahí presuntamente el tránsito le dijo que el motivo fue porque iba a exceso de velocidad y luego le pidió los documentos de la camioneta.

"Yo no iba a exceso de velocidad, iba normal y más que llevaba a mi esposa lesionada de una caída que sufrió; de hecho ya había salido de una consulta de Los Mochis y este tránsito de apellido Salazar se molestó porque le dije eso, luego le quitó una placa a la vagoneta porque era de Sonora y se retiró", comentó Porfirio Villegas.

Posteriormente el adulto mayor acudió apagar la multa y le cobraron 646 pesos.

Como es posible que este agente de apellido Salazar no use el criterio y más cuando regresamos de una atención médica e insisto no iba a exceso de velocidad, añadió el afectado.