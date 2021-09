Adulto mayor queda gravemente herido tras ser atropellado en Mazatlán, Sinaloa

Sinaloa.- Un adulto mayor fue atropellado sobre el Libramiento Luis Donaldo Colosio casi frente a la colonia Niños Héroes en Mazatlán, Sinaloa, durante la tarde del sábado.

El reporte se dio siendo aproximadamente las 15:30 horas donde se informaba sobre la vialidad antes mencionada había sido arrollado una persona del sexo masculino de edad adulta y se encontraba grave, por lo que solicitaban la presencia de los cuerpos de emergencia en el sitio mencionado.

Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio donde se encontraron a un adulto de aproximadamente unos 60 a 70 años de edad, cuya identidad se desconoce quien presentó traumatismo cráneo encefálico severo, fractura en extremidad torácica izquierda, y diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia a la sala de urgencias del Hospital General para su atención.

Sobre cómo ocurrió el accidente no se proporcionó la información necesaria, sólo se pudo recabar que el adulto pretendía cruzar la vialidad antes mencionada de la colonia Rincón de Urías a la Niños Héroes por un lugar no permitido, ya que a unos metros se ubica un puente peatonal que es utilizado muy poco por los transeúntes y debido a la velocidad en que se circulan los vehículos por ese lugar no se percataron de la presencia del ahora lesionado.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y se encargaron de realizar el peritaje correspondiente.

Se desconoce que tipo de vehículo fue el que arrolló al adulto mayor, ya que en el lugar no se ubicó ninguna unidad que haya participado en el accidente.