Agente de la Policía Estatal agrede a fotoperiodista de EL DEBATE en cobertura de recaptura de un reo 

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva agredió física y verbalmente a un fotoperiodista de EL DEBATE que realizaba su trabajo de cobertura de la captura del reo que horas antes se fugó del Hospital General, donde fue intervenido quirúrgicamente y era custodiado por un agente de policía.

Los hechos se presentaron en un fraccionamiento de la zona norte de la ciudad, donde agentes de las distintas corporaciones de policía realizaron un fuerte despliegue policiaco en búsqueda del presunto homicida prófugo.

Periodistas de esta casa editorial, al igual que de otros medios acudieron al lugar para darle cobertura a la detención.

Al llegar, el lugar estaba sitiado por decenas de agentes de la Policía Estatal, Policía Municipal, Policía de Investigación, quienes ya tenían en resguardo al reo y a una mujer que presuntamente lo ayudó en su escape del hospital.

El fotoperiodista de EL DEBATE, al igual que otros trabajadores de medios de comunicación empezaron a documentar el arresto.

Algunos de los vecinos se miraban asustados, a la expectativa de lo que acontecía, al ver a policías de uniforme y algunos de civil que estaban armados en el lugar.

Algunos de los policías, todavía acelerados por el operativo, no se pudieron controlar y empezaron a correr a gritos a los representantes de los medios de comunicación que realizaban transmisiones en vivo de lo que acontecía para tener informados a los seguidores, pues el operativo generó mucho movimiento policiaco.

Uno de los policías no conforme con gritar e insultar al ver que el fotoperiodista sí se estaba saliendo de la zona, pero no tan rápido como él hubiese querido, y detectar que no dejaba de hacer su trabajo y documentar lo que sucedía con su cámara, se molestó, lo insultó, empujó y jaloneó de la camiseta. El fotoperiodista, por instinto, trató de esquivar los manotazos a como pudo.

Después intervino otro agente policiaco, quien trató con respeto a los medios, pidiéndoles que se retiraran un poco más, en tanto que el agente agresor seguía retando y gritándole a la distancia al fotoperiodista.

La agresión y posteriormente los insultos e intimidaciones se dieron ante la presencia del subdirector Carlos Alberto Hernández Leyva, quien formó parte de la dirección del operativo, quien no se vio que hiciera algo por reprender al agente. El asunto fue minimizado.