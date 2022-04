Agentes de Tránsito de Mazatlán aseguran que turistas se estacionan en lugares prohibidos

Mazatlán, Sinaloa.- En estos días de diversión y relax en Mazatlán, los agentes de Tránsito Municipal tienen mucho trabajo.

Ello, porque muchos turistas que vienen en vehículos se estacionan en lugares prohibidos, y hay que estarlos concientizando o multando.

Elementos de Tránsito Municipal que aplicaban infracciones en avenida Rafael Buelna, comentaron que esta situación se vive en muchos puntos de Mazatlán, que los turistas se estacionan en lugares prohibidos para "evitar la fatiga" de caminar.

"Se les dice y se les dice, y no hacen caso, que se muevan, entonces aplicamos la multa y a veces hasta viene la grúa, y es cuando salen ahora sí a querer mover el carro", detalló un agente de Tránsito.

Leer más: Salvan a siete integrantes de una familia de morir ahogados en playa Hincha Huevos, San Ignacio

Agregó que también muchos turistas no le dan importancia a esto de las multas, porque se van a ir pronto y simplemente no pagan. Aclaró que sí hay turistas que acatan la orden de moverse "a la primera", pero muchos no.