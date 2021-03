Al menos un agente de la FGE entre detenidos por ataque armado en restaurante de Mazatlán

Sinaloa.- Se confirma que al menos uno de los cuatro detenidos el día domingo vinculados con el mortal atentado ocurrido en el interior de un conocido restaurante de carnes asadas en plena Zona Dorada en Mazatlán, es elemento en activo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), así lo dió a conocer el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

“Desgraciadamente se dio un hecho de impacto, de violencia y una persona quedó en el lugar, se recibió el informe, se dio la localización de un vehículo en el cuál habían huído, se le persiguió a otros dos vehículos en actitud sospechosa, logramos detenerlos, ya los tenemos asegurados, son cuatro personas, un arma de fuego, dinero en efectivo, fueron puestos a disposición de la autoridad competente”, comentó Alfaro Gaxiola.

Así mismo el encargado de la Seguridad Pública Municipal mencionó que al menos uno de los cuatro detenidos es efectivo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, uno jubilado y dos civiles.

“Es uno el activo, uno jubilado y dos civiles, así tengo entendido yo”, informó Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

El día domingo se dieron dos hechos de impacto el primero de ellos ocurrió durante las primeras horas en el Fraccionamiento Pradera Dorada en donde una pareja fue atacada por hombres armados quienes viajaban a bordo de un vehículo y tras cometer la agresión se dieron a la fuga con rumbo desconocido y los lesionados fueron trasladados fueron trasladados a recibir atención médica, y se identificaron como Fernando “N” y Lizeth “N” de 35 años.

De este hecho el encargado de la seguridad en el puerto mencionó que acudieron al lugar pero no se encontró nada y que no saben si fue cierto que haya ocurrido.

“El de Pradera Dorada no lo puedo confirmar yo, porque no tenemos hasta ahorita parte de que en realidad haya sido efectivo el asunto, acudimos al lugar y no se localizó nada, en el del restaurante si se dio la presecución, actuamos inmediatamente y se lograron la detención de estos presuntos, hasta que no se determine si son o no son, pero ahí están asegurados ”, informó el jefe policiaco.

En contraste con el informe oficial de parte del área del prensa de la Secretaría de Seguridad Pública menciona solamente a dos de las cuatro personas detenidas y que fueron identificadas cómo José Rosario “N”, de 41 años de edad, con domicilio en Culiacán, y Arturo “N”, de 36 años, vecino de esta ciudad.

Así mismo cuando los elementos policiacos realizaron una revisión en el interior del automóvil, los agentes localizaron una pistola tipo escuadra, de color negro, al parecer calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 16 cartuchos útiles del mismo calibre; 3 cargadores desabastecidos; 46 cartuchos útiles 9 mm; 2 candados de mano; 4 radios de comunicación de diferente marca; y en el asiento del copiloto había la cantidad de $97,500 pesos.