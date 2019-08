Al muerto de Costa Rica, Culiacán, le deformaron el rostro a disparos

Culiacán, Sinaloa.- Con un balazo en el rostro, el cual lo desfiguró, fue como encontraron en la mañana de ayer a un civil en los alrededores del poblado Las Víboras, en la sindicatura de Costa Rica.

No hubo quien se acercara a tratar de reconocerlo, y tampoco encontraron entre su ropa algún documento que avalara su identidad.

Los hechos

Aproximadamente a las 08:48 horas, personas que caminaban por un tramo de terracería que va a Las Víboras se dieron cuenta de cómo un hombre moreno, delgado y de baja estatura estaba tirado bocarriba con una fuerte herida en el rostro, lo que llevó a suponer que lo habían golpeado con algún objeto contundente.

Avisaron al 911 y acudieron agentes preventivos asignados a Costa Rica para confirmar el deceso y posteriormente acordonar el área.

Momentos en que personal de la Fiscalía revisa el cadáver. Foto: El Debate

El occiso vestía camisa de resaque negra y huaraches de baqueta.

Se presumió que fue asesinado en otro sitio y antes del amanecer acudieron hasta ese punto, que está apartado de la zona habitable, para dejarlo tirado.

Policías investigadores se presentaron en el sitio una vez enterados de que se había cometido un homicidio doloso.

Se entrevistaron con los uniformados, que apoyaron como primer respondiente.

En los alrededores se apreciaron campos de cultivos y ganado que recorría dichos terrenos. Eran pocas las personas que se acercaban, mismas que retrocedían por órdenes de policías para evitar que se contaminara la escena del crimen.

Una perito buscó entre su ropa para intentar encontrar alguna credencial que facilitara su identificación, pero al final no pudo ser reconocido. Foto: El Debate

Trabajo pericial

Peritos con sus trajes blancos analizaron a detalle el lugar, tratando de buscar algún indicio de dónde partir, pero no fue posible porque no había ningún cascajo. El personal pericial al revisar el cuerpo se dio cuenta de que no lo habían golpeado, pero sí le dispararon a corta distancia, acto que le dejó un boquete en el rostro.

Asimismo, estimaron que el cuerpo ya estaba rígido debido a las horas que permaneció a la intemperie.

Por otra parte, se llegó a pensar que sus asesinos no tardaron mucho tiempo en dejarlo en el sitio, donde logró encontrarlo la Policía después de privarlo de su vida.

El personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se retiró luego de haber concluido sus labores. El cadáver, de la misma manera, fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le realizarían los estudios correspondientes para que su familia se presentara a reconocerlo y reclamarlo ante la agencia del Ministerio Público Especializado en Homicidios Dolosos.