Alcalde de Celaya, duda que negocios cierren por inseguridad, considera que es por la pandemia

Celaya, Guanajuato.- El alcalde de Celaya, Guanajuato, Javier Mendoza Márquez, pone en duda que, en la capital de la cajeta, negocios que se han despedido de manera virtual de su clientela durante esta semana, en redes sociales, hayan cerrado por una cuestión de inseguridad, el presidente municipal piensa que se debe más a una afectación por la pandemia por Covid-19, de la que no se pudieron recuperar.

Opinó que de igual manera pudieron cerrar porque el modelo de negocio ya no era redituable, u otros motivos, finalmente aceptó que su gobierno no tuvo acercamiento con los comerciantes.

“No, no pongo en duda extorsiones, pero no hemos tenido comunicación con ellos, porque finalmente cerraron, se especula que fue por un tema de seguridad, pero muchos cierran porque no es negocio, porque el modelo no les da”, expresó el alcalde de Celaya, Javier Mendoza.

Esta semana en redes sociales negocios como: ‘El Quinto Patio’, ‘La Casa del Gaspacho’ y ‘Kreepy Food’, anunciaron en las páginas de su Facebook oficial que bajarían sus cortinas de manera permanente porque la inseguridad ya los había rebasado y que no estaban siendo respaldados por autoridades en materia de seguridad, así que por miedo decidieron renunciar a tiempo y cerrar en definitiva los negocios.

El alcalde de Celaya, había sido cuestionado durante la semana sobre esta situación y aunque en una primera entrevista no quiso responder, en una segunda ocasión decidió contestar a reporteros, que le iba más a que los negocios habían cerrado por un motivo de pandemia que por inseguridad, resaltó que Desarrollo Económico tiene un programa para apoyar a comerciantes que hayan sido afectados por la pandemia o por la inseguridad, que existe un recurso económico que se brindará en caso de que el negocio compruebe que si lo necesita.