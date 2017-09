Alcaldes esperarán tiempos electorales

Cuestionados sobre sus aspiraciones políticas, los alcaldes de los principales municipios del estado afirman estar ocupados en desempeñar lo mejor posible su función constitucional, pero que llegados los tiempos electorales será el partido y la ciudadanía quienes decidan su futuro.

En lo anterior coincidieron el presidente municipal de Culiacán, Jesús Valdés, y sus homólogos Fernando Pucheta, de Mazatlán; Carlo Mario Ortiz, de Salvador Alvarado; y Diana Armenta, de Guasave, en respuesta al análisis publicado ayer por este diario en el que analistas hablan de las posibilidades de competencia y de los virtuales operadores políticos de cada uno.

Alcaldes «no sueltan prenda»

Considerado por analistas políticos como uno de los alcaldes más activos y a quien incluso lo anticipan buscando la reelección, Fernando Pucheta Sánchez, de Mazatlán, dejó en duda sus aspiraciones. Y aunque se le cuestionó si cuando menos irá por una diputación plurinominal, solo dijo:

«Si te digo que no, te miento; si te digo que sí, me falto al respeto. Estoy trabajando. La gente no está esperando nuevos presidentes, está esperando que los que estamos les demos buenos resultados», expresó.