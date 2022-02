"Alcanzó a decirme: ayúdame, papá..." Eduardo de 16 años suplicó a su papá que lo ayudara antes de ser secuestrado en Jalisco

Jalisco.- Como si quisiera arrancarse el corazón, Eduardo, el papá de Eduardo Salomón Puertos Gaytán, arrima su mano entreabierta a su pecho, la cierra en el aire con fuerza y se encorva. Contiene las lágrimas, pero su voz lo delata.

"Me come el corazón porque no dejo de escuchar: 'ayúdame, papá'".

La solicitud de auxilio fue lo último que oyó de su hijo, de 16 años, antes de que fuera privado ilegalmente de la libertad en su casa de Hacienda de los Fresnos 2, en Tlajomulco.

El viernes, a las 14:30 horas, tres hombres en una camioneta RAM gris llegaron a la Calle Circuito de Bambú.

Según vecinos, buscaban a un hombre que vivía atrás de la casa de la familia de Lalo.

El menor de edad estaba cuidando a sus hermanos más pequeños mientras sus papás trabajaban.

Al escuchar ruidos, le llamo a su papá.

"Me dice que estaban tratando de romper la puerta, me estaba hablando por teléfono para contarme eso, le dije: 'cierra la puerta' y se escucha que truena la puerta, se oye que le dicen que se tire al suelo, se oye un balazo, se oye que le pegan y él alcanza a decirme: 'ayúdame, papá'", recordó Eduardo.

Luego escuchó a sus hijos más pequeños gritarle a su hermano.

"Lalo, muy valientemente, los mandó a esconder al baño a la parte de arriba", confirmó su padre más tarde.

Eduardo, papá de Eduardo Salomón Puertos Gaytán. Foto: Agencia Remforma

En su casa encontró sangre, por lo que piensa que Eduardo Salomón se encuentra herido y está seguro que tiene miedo.

"Ha de estar con muchísimo miedo. Sabe que no hizo nada malo, sabe que cuidó a sus hermanos por el solo hecho que les dijo que se metieran al baño, prefirió ser él", enfatizó el padre.

Eduardo Salomón pide permiso para salir a la calle cuando quiere convivir con sus amigos, trabaja en una tienda de abarrotes.

"A él le gusta jugar con niños más chicos que él, es muy niñero, no sale de la cuadra, su ámbito de amigos son menores que él".

Le gusta hacer videos en TikTok y recientemente estaba pensando en usar un juego que consiste en salir a explorar, pero lo estaba posponiendo por temor a la inseguridad.

"No es vago ni nada, él trabaja, viene a su casa, ni siquiera se desbalaga", expresó Laura Gaytán, mamá de Lalo.

Ayer la familia repartió volantes, acompañada de vecinos y amigos, en Camino a Unión del Cuatro, afuera del fraccionamiento donde viven.

Los choferes de camiones permitían que los afectados pegaran la foto de Eduardo en un vidrio; mientras que algunos automovilistas tiraban la hoja que les daban.