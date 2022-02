¡Alerta! Se dispara el número de llamadas de extorsión telefónica en San Ignacio, Sinaloa

San Ignacio, Sinaloa.- Las llamadas de extorsión telefónica en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, se han multiplicado en los últimos días, afortunadamente ya no existe tanta desinformación, sobre cómo actuar ante este hecho y los ciudadanos ya no se dejan engañar tan fácilmente.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Juan Ramón Luevanos Salas, dijo tener información de llamadas a ciudadanos dónde utilizan métodos ya conocidos de extorsión, como que tienen un familiar secuestrado, que solicitan recursos para proseguir un trayecto, o hasta que ganaron un premio.

"Hace unos días se me acercó una señora que muy nerviosa para decirme que estaba recibiendo llamadas de extorsión, dónde le indicaban que tenían a un hermano secuestrado, le expliqué como trabajaban los extorsionadores, y que se tranquilizara, que no volviera a contestar, aquí el caso es que está persona no tiene hermanos, pues ya murieron, aún así tenía mucho miedo" explicó.

Aunque no se ha tenido un reporte oficial o denuncia, indicó que ha sabido por terceras personas de este tipo de llamadas, en dónde quienes las reciben ya no tan fácil caen en el engaño, pues ya están mejor informados.

Luevanos Salas, señaló que la mayoría de estas llamadas, provienen de cárceles de Tamaulipas, Michoacán, y otros estados, por lo cual quienes las realizan, no pueden cumplir sus amenazas.

Dijo hacer un llamado a la población, que cuando reciban una llamada con ladas desconocidas, y de llegar contestar no realizar ningún depósito, o si les piden dirigirse a otro lugar, no lo hagan, sino que se dirijan a la base de Seguridad Pública, en donde serán orientados, o llamar al 911.

“Afortunadamente las personas están tomando conciencia de no atender este tipo de llamadas, y los delitos de esta naturaleza van a la baja, las personas que realizan este tipo de extorsiones, por el número de lada, nos hemos dado cuenta que son reclusos de penales de otros estados, los invitamos a no proporcionar datos personales, porque de ahí se agarran para meter miedo ” concluyó el funcionario policial.