¡Alerta! Sigue el robo de baterías de carros en el Centro de Culiacán, Sinaloa 

Sinaloa.- Pese a que hay cámaras de vigilancia y policías realizando recorridos por las principales calles del centro de la ciudad de Culiacán, siguen operando con fuerza los roba baterías de carros.

Los delincuentes hacen de las suyas en calles muy concurridas como si no les importara ser grabados por las cámaras de los establecimientos, todo indica que se sienten seguros.

Esta tarde una joven trabajadora de una empresa cercana al bulevar Madero, fue a donde dejó estacionada su camioneta por la Donato Guerra entre el bulevar Madero y Francisco Villa, al llegar se percató de que el cofre estaba levantado, de inmediato dijo “ojalá no me hayan robado la batería”, al levantar el cofre su temor se convirtió en realidad la batería no estaba, se la habían llevado a plena luz del día y en un sitio concurrido. Sintió rabia e impotencia ya que tendrá que hacer el gasto en una nueva batería. Además el delincuente le daño el cofre.

De acuerdo a vecinos del centro han notado que los roba baterías van bien equipados para abrir las unidades y que en cuestión de segundos las sacan.

Para darse a la fuga ya los están esperando en un vehículo. Los vecinos y trabajadores del centro de Culiacán aseguran que ya están hartos del robo de baterías y que las autoridades no hagan nada.

En este caso la joven prefirió no presentar la denuncia porque eso implicaría estar horas en una agencia del ministerio público y no tiene el rostros ni ninguna pista de los agresores.