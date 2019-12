Alertan sobre asaltos a camiones urbanos con picahielos y armas de fuego

Culiacán.-Con el repunte que se tiene de despojos de pertenencias en los transportes urbanos de Culiacán, los conductores tienen detectado el modo de operación de los asaltantes, ya que han sido similares las conductas que utilizan los amantes de lo ajeno al realizar los actos vandálicos.

Por su parte Luis Enrique Llanes Morales, secretario de Actos y Acuerdos del Sindicato de Choferes de Transporte Urbano de Culiacán detalló que en su mayoría se trata de dos sujetos que se suben a cualquier hora del día a los autobuses; un individuo se sienta atrás y otro en los asientos de enfrente, cuando ven las zonas más vacías de la ciudad empiezan el asalto, quitando carteras, efectivo y celulares.

Posteriormente se bajan y un automóvil que sigue la unidad de transporte urbano los espera, los sube de inmediato y se dan a la fuga.

En este tema resaltó que es desde arma blanca, hasta de fuego con lo que amenazan a los chóferes para que sigan conduciendo mientras se da el atraco.

Con picahielos y armas de fuego asaltan a los usuarios del transporte urbano en Culiacán denuncian chóferes. | Pixabay

“Asaltos hay todos los días pero no llevamos estadísticas nosotros, ni los mismos permisionarios tienen estadísticas, pero se dan todos los días, toda la semana, si lo hay y hay muchos asaltos pero el chofer no denuncia por la tardanza que hay en las sub fiscalías que se denuncian”, lamentó Llanes Morales.

Ya que en ocasiones se cita hasta dos o tres veces por parte de las autoridades después de denunciar y no procede la demanda, además de que cuando se detiene al culpable sale a libertad a los pocos días de ser aprendido, lo que también genera un riesgo para el denunciante.

Vulnerables

En lo que respecta a su experiencia compartió que fue con un pica hielo en el cuello como se le amenazó en el último asalto, por lo que el miedo a ser víctimas se encuentra en aumento, ya que en ocasiones los conductores no cuentan con seguro social, y el transporte urbano solo tiene daños a terceros y al vehículo, dejando vulnerables a los conductores de ser agredidos y no tener manera de recibir atenciones médicas.

“Yo no denuncié porque el patrón no quiso problemas, si denuncias a los días salen y vienen y la agarran otra vez contigo, no tiene caso eso”, reiteró el conductor.

Además resaltó que trata de todas las rutas, todos los sectores y a cualquier hora del día cuando se presenta la problemática que tiene a la deriva tanto a conductores como a usuarios.

Denuncias de asaltos

Usuarios del transporte urbano han denunciado desde hace meses la presencia de dos asaltantes en rutas de camiones urbanos como Barrio-Pemex y Bugambilias, mismos que abordan las unidades en Plaza Fiesta o por el bulevar Zapata y casi llegando al puente comienzan a despojar de las pertenencias a los usuarios y al chofer del camión.