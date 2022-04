Alertan fraudes en compra de autos usados en Sinaloa; pagan con cheques sin fondo

Sinaloa.- Con el afán de poder vender sus vehículos lo más pronto posible, con tal de adquirir alguno nuevo o bien para ocupar el dinero en otros asuntos financieros, una red de presuntos compradores se está aprovechando de la buena fe de los propietarios para terminar pagándoles con cheques sin fondos y así poderse retirar a otros municipios o bien a otros estados.

Esta situación, aunque no es competencia propia de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículo, a ellos le caen las quejas, pero asesoran a las víctimas a qué estancia acudir; es por eso que lanzan un llamado a la ciudadanía a evitar este tipo de trueques.

La situación

José Luis Popo Castelán, titular de la corporación dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, dio a conocer que ellos no toman la denuncia de estos casos, porque es un delito que ellos no persiguen; pero las personas llegan con ellos porque suponen que es la instancia correspondiente, por lo que les comentan a las víctimas que más bien es un fraude, no un robo; por lo que tienen que ir a la Agencia de Delitos Patrimoniales a interponer la queja de manera formal.

Dijo que propietarios engañados acuden a mostrarle la foto del INE del supuesto comprador, pero al verificar los generales en plataforma, sale a relucir que son personas y datos ficticios.

Consideró que la forma de actuar de estos delincuentes, es que vienen de fuera del estado, contactan a sus víctimas mediante Market Place de Facebook y por lo general se muestran muy interesados en dichas unidades ofertadas y ya con sus argumentos, hacen caer a sus víctimas de que todo está bien. Detalló que son personas que vienen incluso de Guadalajara, de Michoacán o del Estado de México.

Mencionó que estos delincuentes llegan el viernes, algunos a deshoras; entregan un cheque, incluso, otros acompañan a sus víctimas al banco y rápido se retiran en el automóvil junto con los papeles originales.

Pero después sale a relucir que el cheque no tiene fondos. Indicó que por el delito de fraude no se puede levantar el reporte de robo de vehículo en los sistemas.

José Luis Popo Castelán, reveló que estas personas vienen a Culiacán, principalmente por unidades motrices seminuevas, de modelo reciente, que les pueda generar una buena ganancia en la venta.

“Ha habido casos, inclusive, que han sido con violencia; citan a la persona a su conveniencia en tal lugar y ya noche, miran el vehículo y actúan violentamente, sacando el arma”, acotó el jefe de la Unidad de Robo de Vehículo, por lo que aseguró que existen al menos tres casos este año.

Indicó que los vendedores caen en la confianza, donde ocasiones los presuntos compradores llegan en pareja, aparentando ser personas de fiar, bien vestidos, argumentando ser personas de oficio. Uno de ellos comentó ser empresario y pidiendo confianza, convenciendo a la víctima para hacer el fraude.

Recomendaciones

Popo Castelán invita las personas a que desconfíen en todo momento, cuando alguien le quiere comprar su vehículo, cuando los interesados vengan de otras partes del estado o del país y que, al momento que se vaya a realizar la transacción, que esta se lleve en algún lugar seguro y que le paguen en efectivo; nada de cheques ni transferencias bancarias; si lo hace a través del banco, que los vendedores esperen hasta que tengan el ticket en sus manos de que dicha operación haya quedado completa; entonces así entregarle los documentos de la unidad. O bien, ofrecer sus oficinas para que se lleve a cabo la compra y venta de manera más segura.

Aconsejó a los compradores a que antes de adquirir un auto de segunda, verifique bien que este no cuenta con reporte de robo.