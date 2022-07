Amenazan de muerte a testigo durante audiencia del caso de feminicidio de Jessica

Morelia, Michoacán.- Jair se presentó a dar su testimonio en el caso de feminicidio de Jessica González, durante la audiencia le hizo saber al juez, que el papá del imputado, Diego Urik, le estaba haciendo señales como si le dispara con una pistola.

"Señor juez, el papá de Diego me está haciendo una seña de una pistola", dijo el joven al juzgador, "hace así", explicó mientras empuñaba su mano, extendió su dedo pulgar y al mismo tiempo movía su dedo índice, como si accionara un gatillo, el joven replicaba la señal que vio durante su testimonio.

El juez de inmediato dio la orden para que se verifiquen los registros de audio y video para corroborar lo que Jair acusó durante la audiencia, informó que será durante la siguiente audiencia cuando de a conocer los resultados de los estudios a las cintas de grabación.

Jair dio testimonio de varias cosas que vivió a lado de Diego Urik, principalmente el día en que Jessica González desapareció. Dio cuenta de que vio el cuerpo de una mujer sin vida dentro de la cajuela del auto del presunto feminicida, que también vio un hacha y bolsas negras de basura, unos zapatos negros, una bolsa de mujer color rosa y un celular color azul, el cual estaba estrellado de la pantalla.

Además de que vio a Diego Urik cargar el cuerpo de una mujer quien ya parecía no responder.

"Me dijo que me acercara al carro y él se alejó para que viera, yo vi que traía un cuerpo muerto tapado con una sábana color azul, primero no sabía que era (...) después cargó el cuerpo, se dio la vuelta, ahí me di cuenta de que era el cuerpo de una mujer", dijo Jair en calidad de testigo.

También relató que Diego Urik lo amenazó, al igual que a otro de sus amigos, también llamado Diego S., quien cuestionó a Urik respecto de lo que había hecho. Contó que Diego S. le preguntó "¿Por qué no mataste a un animal o a un perro?", a lo que Diego Urik respondió "Pobrecitos perros".

El testimonio de Jair hoy dejó ver mucho más de lo que hicieron Diego Urik, Diego S. y Jair el pasado 21 de septiembre del 2020, lo que podría incriminar a Diego Urik de manera contundente con relación al cargo de feminicidio que está enfrentando.

Al finalizar la audiencia, el juez le preguntó a Jair si tenía dudas, quien respondió que "sí, muchas", así mismo le hizo saber que puede solicitar medidas de protección ante el Ministerio Público, por lo que sucedió en la audiencia con relación a la amenaza, por lo que Jair de inmediato le hizo saber al juez que recibe muchas amenazas de muerte a través de las redes sociales.

"Yo recibo muchos mensajes de amenazas, pido que esto se incluya en esta declaración", dijo el testigo.

Una vez que fue liberado como testigo, Jair salió, acompañado de una mujer de cabello rubio, quien dijo en voz alta "nos vamos directo a la Fiscalía".

