Amigos que avisan dónde está el alcoholímetro no son amigos: SSPyTM

Mazatlán.- Francisco Guerra, comandante de Tránsito Municipal de Seguridad Pública, expresó de lamentable el hecho ocurrido el pasado domingo en cerca de la central de abastos, ubicada en el fraccionamiento Puestas del Sol.

Las negligencias

“Lamento mucho lo ocurrido, pues este ya es la tercer muerte por accidente automovilístico en menos de una semana, esto no es responsabilidad de nadie, ni mucho menos omisión de trabajo por parte de el departamento de alcoholímetria, ya que el único responsable de lo que pasa con su vehículo es el propio dueño”, expresó Guerra.

El funcionario dijo que aquellas personas que quieren quedar bien y les avisan a sus amigos donde hay alcoholímetro para que le saque la vuelta no son amigos, ya que lo están provocando son accidentes que terminan fatales.

“Por mensajes de texto, los mismo amigos avisan por donde no hay que pasar porque ahí están los “perros”, como nos dicen, y buscan lugares que estén solos o los mas lejos para sacarle la vuelta al modulo de alcoholes, lamentablemente esta no es una forma de prevención si no irresponsabilidad por parte de los conductores, solamente se les revisa, se ve que estén en condiciones de manejar y se les deja ir, de no pasar las pruebas pues se remiten a Barandilla, para protección y no para quitarles su dinero como dicen”, recalcó Francisco Guerra.

Foto: Cortesía

Buscamos bienestar no dinero

Francisco Guerra, dijo que solamente tienen un modulo de alcoholímetro fijo, que es el que se ubica en la avenida Gabriel Leyva, y que los demás son rotatorios, mencionó que los retenes se encuentran solamente de jueves a sábado de las 22:00 hasta las 05:00 horas.

“Son estrategias que tenemos que manejar para que los procedimientos funcionen, solo queremos el bienestar de las personas, muchos se quejan de porque no se pone un modulo de alcoholes en le Zona Dorada, lo que yo les comentó es que no queremos ser niñeras de nadie, solamente buscar la disminución de accidentes, además estos retenes se ponen en lugares estratégicos donde hay espacio, para evitar una aglomeración vehicular, tenemos en Mazatlán el registro de 18 mil automóviles, más los que nos llegan los fines de semana, entonces tenemos que ver las variantes de circulación”, finalizó el comandante de Tránsito Municipal.

Sobre el vídeo que transcurría en redes sociales donde un conductor a bordo de un vehículo, pasó por un modulo de alcoholes y al momento de ser revisado, comentó ser gente de Oviedo Guzmán, y donde el supuesto agente de tránsito lo dejo pasar sin revisar, el funcionario comentó que el elemento no se percató de este mensaje y que al ver que no traía alcohol y no se apreciaba que el conductor viajara en estado de ebriedad lo dejo ir, expresó que el vídeo esta truqueado y que las cosas no pasaron como en las redes sociales se publican.