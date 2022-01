Anciano es devorado por sus propios perros tras morir de un infarto en Guanajuato

León, Guanajuato.- Un hombre de la tercera edad fue devorados por sus perros, luego de que, aparentemente, muriera de un infarto en el estado de Guanajuato. Los hechos se registraron al filo de las nueve de la noche del pasado jueves, 07 de enero, cuando vecinos de la comunidad de Ojo de Aguas en León, notaron que los canes de su vecino traían el hocivo lleno de sangre, por lo que, rápidamente, decidieron asomarse a la vivienda del anciano, sin imaginar la escalofriante escena que había dentro; los animales habían comido parte del cuerpo de su dueño.

Inmediatamente, dieron aviso a las autoridades al número de emergencias 911 y en cuestión de minutos llegaron al lugar elementos de la policía municipal y paramédicos de Protección Civil, quienes certificaron que el hombre ya no contaba con signos vitales por lo que procedieron a dar parte a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para realizar las investigaciones correspondientes. Trascendió que familiares del hoy fallecido aseguraron que el hombre padecía del corazón. El cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia que marca la ley.

Pero, ¿es verdad que los humanos pueden ser devorados por sus mascotas? National Geographic dice que, hasta el momento, nadie ha realizado un seguimiento de la frecuencia con que las mascotas hurgan en los cuerpos muertos de sus dueños buscando comida, pero durante los últimos 20 años aproximadamente, han aparecido decenas de este tipo de casos en la revista forense. Erika Engelhaupt, en su articulo “¿Su perro lo comería si usted muriera? Infórmese de la situación”, se exponen algunos de los preconceptos más comunes sobre el comportamiento de las mascotas luego de la muerte de sus dueños.

Lee más: Cae hombre con granada y cartuchos en Guadalajara, Jalisco

Entre ellos, según datos citados de Stanley Coren, “los perros descienden de los lobos”; “Si nos enfrentamos a una situación en que el dueño muere y no hay ninguna fuente de alimento, ¿qué van a hacer? Se van a comer la primera carne que encuentren cerca”. En algunos casos, se piensa que los animales buscan alimento para poder sobrevivir, luego de morir su dueño, lo que puede llevar a comerlos, aunque no siempre es as. Según el artículo, el 24 por ciento de los casos de una revisión de 2015, donde todos incluían perros, pasó menos de un día antes de que se encontrara el cuerpo parcialmente comido. Incluso, algunos de los perros tenían acceso a su comida habitual que no habían tocado.