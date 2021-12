Andrés, primer niño que sufre quemaduras por cohetes en Culiacán, Sinaloa; Será trasladado a USA

Culiacán, Sinaloa.- Después de haber sufrido quemaduras de segundo grado en varias partes de su cuerpo, durante un accidente mientras jugaba en el patio de su casa, Andrés Isaí fue trasladado hace unos momentos al Aeropuerto Internacional de Culiacán para tomar un avión con destino a la ciudad de Sacramento, California, en Estados Unidos, donde será atendido en el Hospital Shriners de forma gratuita.

Este viene a ser el primer caso reportado en Culiacán, de quemaduras que sufre un niño y que gracias a la labor filántropica de la Fundación Shriners que le brinda la ayuda para que pueda recibir una atención especializada por las lesiones que presenta.

“Vamos a agarrar un vuelo a Tijuana y ya de ahí nos vamos a ir a Sacramento, California, a una fundación que se llama Shriners Hospital y allá le van a dar las atenciones que él necesita”, dijo la madre del menor afectado.

Sobre el accidente que tuvo su hijo de 5 años, mencionó que "En la cuadra hay muchos niños que se ponen a tirar cuetes, cebollitas y todo eso, entonces él, yo me imagino que él se le dio, no se, por hacer a lo mejor lo mismo que los grandes y se salió para el patio de mi casa, agarró el encendedor y se le prendió el fuego en la playerita, cuando escuché los gritos, dije, esos gritos no son normales, cuando ya salí para afuera del patio, lo miré que traía la playera encendida y trató yo de apagar el fuego con las manos, a como pude se la quité”.

Señaló que niño fue trasladado al hospital del Issste, donde rápidamente lo atendieron. “Le dieron la atención y se tranquilizó, ya como a las seis de la tarde nos trasladaron para acá, para el Hospital Pediatrico y aquí también en cuanto llegamos lo atendieron”.

Indicó que los médicos le informaron sobre las quemaduras de segundo grado que sufrió sobre el pecho, cuello, brazos y abdomen.

En cuanto al apoyo que reciben de la fundación Shriners, expresó que: “Nos parece muy bien este apoyo, más que perfecto creo, porque él necesita de cuidados más especiales, que yo no, a lo mejor aquí no se lo pueden dar y allá (en Sacramento) es un lugar especializado, que se dedican a eso, a los niños con quemaduras y primero Dios tengo toda la fé y toda la esperanza que todo va a estar bien”.

Hacen llamado a padres de familia

Saúl López Pacheco, representante en Sinaloa de la fundación Shriners, di a conocer que el niño Andrés Isaí fue aceptado el martes pasado para que pueda recibir atención en el hospital de Sacramento, California y por la gravedad de sus heridas, debía transportarse en un vuelo comercial.

Si hubiese sido una herida profunda y grave, ya hubieramos solicitado una ambulancia aerea para ser trasladado. Ahorita vamos a decir las heridas no son de peligro, pero sí son para que sean atendidas en nuestros hospitales, de una forma urgente.

Por otro lado, externó que en estas fechas decembrinas, les pide de favor a los padres que “cuiden mucho a sus hijos ahorita y no esten cuidando sus heridas en un hospital, porque un descuido son lo que generan estos accidente.

López Pacheco señaló que actualmente en Culiacán se está atacando lo que es la pirotécnia, que es la que ha generado muchos daños.

“Esperemos que se siga manteniendo este programa, porque la verdad sí ha bajado, pero necesitamos que baje mucho más y ojalá que el Congreso del Estado, tiene una deuda histórica con los niños de Sinaloa, al no haber aprobado la legislación pasada una iniciativa de ley que metimos, para que no le vendan pirotécnia a los niños”,refirió el representante de Shriners Culiacán A.C.