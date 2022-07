"Años de sangre, sudor y lágrimas": directora de la DEA se adjudica captura de Caro Quintero con la Marina

La captura de Caro Quintero se efectuó durante un operativo de la Marina y Fuerzas Especiales en coordinación con agentes de la DEA , que lo consideraba un objetivo prioritario para Estados Unidos por el asesinato de Enrique 'Kiki' Camarena , ex agente de la DEA.

" Nuestro increíble equipo de la DEA en México trabajó en colaboración con las autoridades para capturar y arrestar Rafael Caro Quintero (…) El arresto es el resultado de años de sangre, sudor y lágrimas . Sin su trabajo, Caro Quintero no enfrentaría la justicia", expresó Anne Milgram.

Raúl Durán Periodista

