Ante asaltos, policías apoyarán en el traslado de dinero en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Ante los atracos a cuentahabientes y sucursales bancarias en este mes, Óscar Guinto Marmolejo, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), aseguró que ya se inició un operativo enfocado en dar seguridad a la ciudadanía.

Incidencia

Como ya se dio a conocer, tan solo el pasado lunes en Culiacán, delincuentes armados aprovecharon el momento justo en que cuentahabientes se dirigían a realizar depósitos bancarios para atracarlos y despojarlos de efectivo.

Al primero de ellos, cabe recordar, le fueron despojados 300 mil pesos y un vehículo, el cual fue dejado en un estacionamiento público.

El segundo caso se registró en la colonia Centro, cuando una familia que presuntamente había retirado dinero de un banco en el Tres Ríos fue sorprendida por pistoleros, quienes les quitaron 70 mil pesos.

Asimismo, un tercer caso ocurrió cuando delincuentes presuntamente atracaron un banco en Lomas de Boulevard.

Mientras que ayer ocurrieron algunos atracos, uno de ellos en el banco Banorte que está en la colonia Las Quintas, otro más que se ubica en la colonia Vallado; y también vía radio se anunció que habían robado en una farmacia, como también el asalto a un negocio de hamburguesa en la colonia Guadalupe.

De todos esos últimos reportes, hasta el cierre de la presente edición no se lograron confirmar.

Consejos

Óscar Guinto Marmolejo, titular de la SSPyTM, comentó que de momento no sabría el modus operandi de los hampones o cómo ubican a sus víctimas; pero sí recomendó para aquellas personas que van a hacer depósitos de cantidades grandes que los acompañe cualquier unidad de Policía en ese trayecto para que no vayan a tener algún percance; además, consideró que no vayan solos y que sean discretos.

Asimismo, el funcionario municipal agregó que, en el caso del policía que presuntamente acompañaba a una persona a hacer una operación en el banco que está por bulevar Emiliano Zapata el lunes pasado, este estuvo en el momento menos indicado y que solo iba a realizar, como cualquier persona, un movimiento bancario, cuando de pronto encararon a la otra persona que estaba detrás de él y presumió que las víctimas ya estaban señaladas.