Ante el alto índice de robos, vecinos del Fraccionamiento San Fernando se organizan en Mazatlán

Sinaloa.- Habitantes del Fraccionamiento San Fernando, en Mazatlán, se han organizado a través de un comité ciudadano ante el alto índice de robos de que han sido víctimas por hombres que ya llegan hasta armados tratando de cometer sus fechorías.

"Claro que sí hemos estado siendo víctimas de personas que han llegado hasta armadas queriendo cometer sus robo, aquí en al menos cuatro viviendas han llegado dos tipos a bordo de una motocicleta con sus pistolas y pues que podemos hacer ante eso, está muy difícil la situación por la que estamos pasando, no hay vigilancia de parte de la policía, ni siquiera entrar a dar rondines, es más con decirle que no sabemos quién es el actual comandante, la verdad no sé cómo sale en la televisión este señor que es el secretario diciendo que está tranquila la ciudad, lo invitamos a qué venga y se de una vuelta para que nos escuche y vea como está la situación", comentó un vecino de la calle San Andrés en dicho asentamiento.

El comité de vecinos que se han organizado comprende en las calles San Andrés, San Juan y San Lucas del fraccionamiento en mención, quienes sufren diariamente robos en sus pertenencias e incluso no pueden mantener las llaves del agua de cobre ni cualquier tipo de tubería del agua de ese material porque de un momento a otro se las roban.

"Mire aquí el vecino de enfrente el cuál tenía una moto y un día que llegó la dejo un rato afuera debido a que tiene un niño pequeño y para evitar que pudiera sufrir alguna quemadura con el escape pues la dejo para que se enfriará y ya cuando iba a meterla ya se la habían robado, es tanto la rapidez de como actúan estos rateros que hasta nos dejan impactados de lo rápido que se desaparecen", dio a conocer un vecino de la calle San Juan.

Los vecinos de dicho asentamiento comentaron que ante este aumento de robos del que son objeto y les causan daños tanto en sus pertenencias como en sus viviendas, hacen un llamado a la autoridad correspondiente, ya que en anteriores ocasiones les han comentado los elementos policiacos que no cuentan con unidades ni personal suficiente para poder brindar la vigilancia adecuada en ese y otros asentamientos ya que solo tienen una unidad para vigilar ese sector.

"La verdad sí hemos estado padeciendo está situación, a mí cuando recién llegué aquí me inauguraron robándome el estéreo de mí carro y pues además me quebraron el vidrio para poder llevárselo, son cosas que nos generan gastos que no se tienen contemplados, pero que le vamos hacer, ahora ya hice mi cochera pero de todos modos estás personas que nada más andan viendo que robarse pasan y hasta dejan marcas afuera de las casas, están bien organizados y cuando menos esperas se metieron ya a tu casa y te roban tus cosas, casi nomás falta que hasta se metan a tu casa y te la quiten también, la verdad está muy mal la cosa, ahí pues póngale que no pasan para nada los "polis", qué ojalá y esto que andan haciendo sea para bien y se de cuenta la autoridad de lo que estamos pasando", comentó un habitante de la calle San Andrés.

Son alrededor de más de 50 familias quienes a través de un comité ciudadano y mediante un grupo de WhatsApp se han organizado y mantienen la vigilancia entre ellos mismos y cuando alguien observa la presencia de personas sospechosas se lo hacen saber a quienes se encuentran en dicha asamblea vecinal.