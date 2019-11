Aparatoso choque deja siete lesionados

Mazatlán.- Siete personas golpeadas, entre ellas dos menores de edad, fue el saldo de un aparatoso accidente automovilístico registrado la tarde de este sábado en la carretera internacional al sur, frente a una empresa gasera.

Los vehículos involucrados son un Atos de color rojo y un camión repartidor de gas. El compacto quedó destrozado tras el choque.

El conductor fue identificado con el nombre de Manuel, de 32 años de edad, vecino del fraccionamiento Santa Fe. Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, después del rescate fue subido a una patrulla para su traslado al hospital, pero en el paso superior al sur, los policías se encontraron con una ambulancia de la Cruz Roja y lo transbordaron.

Otros golpeados fueron identificados como Ilda, de 18 años, Servando, de 21; Monserrar de 10 años y una mujer de nombre Alma Rosa. Todos ellos fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a la sala de urgencia de un nosocomio.

Una joven señora que dijo llamarse Luz Yomira, de 22 años, narró que viajaba en el asiento trasero del auto con su hijo Pedro, de 2 años, el cual cargaba en sus brazos, cuando se sintió el fuerte golpe.

Atos involucrado. Fuente: El Debate

"Me lastimé el cuello, me duele un poco, pero no me revisaron", expresó mientras cargaba a su pequeño que sufrió un golpe en lado izquierdo de la cabeza. Al parecer no fue nada de gravedad, pues el niño no se quejaba de dolor.

La muchacha narró que salieron del fraccionamiento Santa Fe y se dirigían al mercado de la colonia Benito Juárez a realizar algunas compras. Metros antes de ingresar al paso superior, el conductor del auto viró inesperadamente a su izquierda, al parecer para evitar chocar contra otro vehículo, pero terminó por impactarse contra la carrocería de metal del lado derecho de un camión cargado de cilindros de gas, cuyo conductor esperaba el momento para retornar e ingresar a la empresa gasera.

Vehículo repartidor de gas. Fuente: El Debate

Elementos de Bomberos Mazatlán, paramédicos de Cruz Roja, policías y civiles se coordinaron para rescatar a los ocupantes del carro y movilizar los restos chocados hacia la orilla de la carretera para agilizar la circulación.