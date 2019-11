Apuñalan a hombre y abandonan su cuerpo afuera de una vivienda en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Un hombre perdió la vida luego de que fuera atacado con arma blanca (se desconoce de qué tipo), esto en la calle Bugambilias, entre calles Higueras y Framboyán del fraccionamiento Jacarandas. El terrible hecho ocurrió aproximadamente a las 01:30 horas.

La información recabada señala que el cuerpo fue encontrado afuera de una vivienda.

El sujeto vestía pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y camisa de resaque blanca. Le había originado dos heridas que probablemente fueron la causa de el deceso, una en las costillas del lado izquierdo y la otra en la pierna del mismo lado.

Fueron vecinos del lugar quienes dieron aviso a las autoridades del hombre tirado en la banqueta. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar y ya no pudieron hacer nada, pues se habían percatado que el hombre ya no contaba con signos vitales y se solicitó a los peritos para el levantamiento del cádaver.

La zona del hecho fue acordonada. Foto: Raúl Briones

Agentes municipales realizaron el acordonamiento del área y el personal de la Fiscalía General del Estado.

Personal de esta casa periodista se trasladó al lugar de donde ocurrió el homicidio y se entrevistó con algunos vecinos.

Los residentes comentaron no saber quién era el sujeto asesinado. "Solo escuché un grito y enseguida se llenó de luces, no sé si eran patrullas o ambulancias, ya que no quise salir", expresó una vecina del lugar.

Durante el recorrido por la calle Bugambilias se encontraron rastros. Asimismo los vecinos comentaron que probablemente haya sido un asalto y que el hombre se resistió y terminaron por quitarle la vida.

Serán las autoridades correspondientes quienes con las investigaciones realizadas confirmen el esclarecimiento de los hechos.