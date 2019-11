Arde en llamas expendio en Mazatlán; dicen fue corto circuito

Mazatlán.- Cerca de las 4:00 horas se recibió el reporte de el incendio de un negocio que se dedica a la venta de bebidas alcohólicas el cual se encuentra ubicado en la avenida Gabriel Leyva de la colonia Obrera.

Fueron vecinos de dicho asentamiento quienes se percataron de que dentro del local se encontraba saliendo humo por lo que avisaron a los bomberos quienes se encuentran a unos metros del lugar del siniestro.

Al lugar arribaron Bomberos Voluntarios de Mazatlán quienes comenzaron a realizar las maniobras de sofocamiento del incendio, asimismo solicitar el apoyo de los agentes de Seguridad Pública para que controlaran la vialidad de la avenida y a su vez porque el local contenía producto.

Fue Tránsito Municipal quienes se encargaron de la circulación de la rúa desviando a los vehículos por la avenida General Pesqueira.

Foto: Cortesía

Por su parte Policías Municipales se dedicaron a ser inventario de el producto que se encontraba dentro del negocio.

Los bomberos una vez que el fuego su extinguido realizaron un recorrido por el lugar para verificar la causa del incendio, lo que pareció ser originado por un corto circuito.

Por redes sociales se sacó un comunicado que el incendio del depósito de cerveza había sido provocado por las diferentes amenazas que se han dado a este negocio.

Fue el secretario de Seguridad Pública, Federico Rivas Valdés quien comentó que esto era una falsedad ya que las investigaciones por parte del personal de Protección Civil habían arrojado que el incendio se originó debido a un corto circuito originado en un abanico de techo ya que esté en una de sus aspas tenía un plástico lo que comenzó a que comenzara a incendiar el negocio.

"Las personas ya están tratando de querer crear caos, no se dejen llevar por lo qué las redes sociales difunden ya que la mayoría no son ciertas y ya crearon un pánico hacia los comerciantes por tener el temor de que sus negocios sean atacados, pero esto no ha sido cierto, fue un corto circuito no nada más, además de que el local está casi vacío", expresó Federico Rivas.