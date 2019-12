Arranca operativo Guadalupe-reyes en El Rosario

El Rosario.- Con la finalidad de que turistas y ciudadanía que este en el municipio pasen unas fiestas decembrinas seguras, arrancó el operativo Guadalupe-reyes bajo el lema "festeja sin balas"en el que las distintas corporaciones policíacas se coordinan para hacer un trabajo más efectivo.

El operativo dió inició este 10 de diciembre pasadas las 09:00 horas y contó con la presencia del presidente municipal de Rosario Manuel Antonio Pineda Domínguez; el coordinador de Protección Civil de la zona sur…Directores de seguridad pública de Rosario y Escuinapa, Coordinadores de Protección Civil de Escuinapa y Rosario así como representantes de la policía federal, Estatal, Marina y Ejercito Mexicano.

El presidente municipal de Rosario Manuel Antonio Pineda Domínguez, recalcó que la meta era obtener saldo blanco, algo que ya se logró el año pasado y se quiere repetir, pero subrayó que sin la ayuda de la ciudadanía era algo imposible.

No necesitamos traer un ejército al municipio, también necesitamos de responsabilidad ciudadana eso es muy importante, sino hay responsabilidad ciudadana no lograremos nuestro objetivo.

Animó a no comprar cohetes a los niños que puedan ocasionar un incidente, no disparar en año nuevo y no excederse en las bebidas alcohólicas, pero sobre todo si se toma alcohol, no manejar, pues es mejor tener un conductor designado.

Informó que en este operativo se contará con la participación de 44 elementos de seguridad pública, 20 tránsitos, 14 elementos de Protección Civil, contándose también con la coordinación de Cruz Roja, ejército, hospitales y comisión nacional de emergencias.