Arresta Guardia Nacional a tres hombres en Choix, Sinaloa; uno es policía activo

Los militares le pidieron el permiso para portar el arma que al parecer es para cacería, pero al no obtenerlo, optaron por arrestar a los tres individuos y trasladarlos a la sub sede de la Fiscalía General de la República en Los Mochis , donde quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público Federal quien resolverá su situación legal en las próximas horas.

Choix, Sinaloa. Un comandante de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix, Sinaloa , junto con dos individuos fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional (GN) en posesión de un arma larga de la cual no acreditaron la propiedad. Trascendió que se trata de un rifle utilizado en la cacería , pero el civil que lo portaba supuestamente no traía el permiso correspondiente.

Noel Vizcarra Reportero de la sección policiaca del periódico Los Mochis.

Nació en Salvador Alvarado, (Guamúchil) en 1978, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente en la primera generación 1997-2001. Desde el 22 de septiembre del 2004 ingresé a laborar a El Debate de Sinaloa. Me he desempañado como editor de periódico La i en Culiacán, de la nota policiaca del Debate de Culiacán, en La i de Los Mochis y Guasave. Actualmente soy editor-reportero policiaco del periódico el Debate de Los Mochis. He cubierto enfrentamientos en la zona serrana de Sinaloa y otras entidades del país. Uno de las coberturas más importantes fue la captura de El 'Chapo' Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. He asistido a diferentes cursos para periodistas en Los Mochis, Guasave, Culiacán, Ciudad de México, Toluca y Guatemala.