Arrestan a seis integrantes de la Guardia Nacional por plagio de un empresario en Cozumel

Cozumel.- Dos ex integrantes de la Guardia Nacional fueron arrestados el pasado sábado junto a cuatro miembros activos de la corporación por su presunta participación en el secuestro de un empresario en la ciudad de Cozumel, Quintana Roo, según reportes de medios locales.

Los seis presuntos secuestradores fueron detenidos durante un operativo realizado por las fuerzas federales de seguridad en compañía de agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Ellos fueron acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y extorsión.

No obstante, la FGE no emitido información oficial para detallar las causas de las detenciones y los estatus de los ex y elementos federales detenidos en esta isla. Pero, los informes policiales detallaron que un ex guardia nacional se encuentra prófugo y otro agente, apodado como “El Chilango”, fue detenido en Playa del Carmen y el señalado como líder del grupo.

Los arrestos ocurrieron tras el hallazgo del empresario yucateco Erick N, de 29 años de edad, en la Avenida Félix González Canto Esquina con Zamná. El cuerpo de la víctima estaba maniatado, semidesnudo y presentaba golpes en distintas partes.

Erick 'N' declaró que se encontraba en su casa junto a su hija de seis años de edad y su esposa cuando llegaron dos hombres encapuchados y armados que se lo llevaron a la fuerza tras amedrentarlo.

Relató que en el camino fueron interceptados por una patrulla de la Guardia Nacional, presuntamente coludidos con los plagiarios, y lo llevaron al campo donde fue golpeado por los hombres que le exigieron un millón de pesos para liberarlo.

Al contestarle que no tenía esa cantidad, el empresario fue liberado durante la noche del viernes pasado cerca del Fraccionamiento Magisterio, no sin antes amenazarlo con quitarle la vida si denunciaba, según información publicada por Reforma.

