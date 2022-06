Arturo Beltrán Leyva, "El Mochomo", es trasladado a la misma cárcel que el "Chapo Guzmán"

Washington.- El narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo", fue trasladado a la cárcel federal de máxima seguridad federal ADX Florence, misma donde se encuentra recluido el exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS) Joaquín Guzmán Loera "El Chapo".

Según el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés, Beltrán Leyva fue llevado a la prisión ubicada en Colorado, conocida por tener rígidas normas de seguridad que complican fugas como la del llamado "Señor de los Túneles".

Anteriormente "El Mochomo" se encontraba encarcelado en el Centro Penitenciario Hazelton, en el estado de Virginia, también en Estados Unidos. Se cambio llegó después de que el mes de marzo solicitara quedar en libertad bajo la reforma al código penal First Step Act.

Arturo Beltrán Leyva preguntó en una carta al juez juez Richard León, quien le dictó cadena perpetua en 2017, si su proceso podría acogerse al mecanismo que, entre otras cosas, disminuye sentencias mínimas obligatorias bajo la ley federal.

"Le escribo para preguntarle sobre la ley del primer paso (First Step Act) que se firmó como ley el pasado 21 de diciembre. Me gustaría saber si esta ley puede aplicar en mi caso, y si lo hace, solicito respetuosamente que este honorable tribunal asignado y abogado me representen en este asunto", se puede leer en la carta de "El Mochomo".