Asaltantes de banco en Los Mochis están involucrados en otro atraco

Los Mochis, Sinaloa.- Los dos sujetos que asaltaron la sucursal de Banamex en una plaza comercial ubicada en Juan de Dios Bátiz y Guillermo Prieto, en la colonia centro, están involucrados en otro asalto a un cuentahabiente en ese mismo sector.

Los asaltantes se volvieron “ojo de hormiga” tras el atraco a la institución bancaria ocurrido el 26 de junio del presente año.

Supuestamente, los delincuentes no viven en esta región y se sospecha que huyeron a su tierra natal tras el atraco a Banamex.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Atraco

Ese día, los asaltantes llegaron a la sucursal bancaria e ingresaron como cualquier cliente. Uno de ellos es de complexión robusta y el otro, el de menor edad, es de complexión delgada.

El hombre robusto, de barba cerrada, y que portaba una cachucha, se sentó en un asiento como si esperara turno para realizar una operación en cajas y de ahí observó todos los movimientos al interior del banco.

Finalmente se levanta y se dirige a las cajas donde saca una pistola que llevaba oculta y corta cartucho al tiempo que amenaza a las cajeras y les exige el dinero. Su cómplice sometió a unos clientes que esperaban turno, a los cuales les ordenó que se tiraran al piso.

Una vez que obtuvieron el botín, los delincuentes salieron del banco.

En algunas videograbaciones se les observa cuando corren para evitar que la policía los capture.

Posteriormente arriban elementos de las diversas corporaciones policiacas y del Ejército Mexicano y la Marina, pero no logran atraparlos.

Foto: Cortesía

Otro atraco

Fuentes policiales consultadas por reporteros informaron que los asaltantes del Banamex fueron identificados en otro atraco a un cuentahabiente en esa misma zona, por lo que también se les investiga por ese atraco.

No han vuelto a operar

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, informó que desde el asalto al Banamex el par de individuos no ha vuelto a operar en este municipio. “Creemos que huyeron porque sabemos que no son de aquí, en ningún otro atraco se les volvió a relacionar, pero ya la Vicefiscalía está a cargo de las investigaciones del asalto al Banamex y al cuentahabiente”, comentó el jefe policiaco. Rodríguez Ponce dijo que en Ahome ya no se han perpetrado más asaltos bancarios.

Recordó que otros dos individuos que venían de otro estado también perpetraron varios asaltos a cuentahabientes, pero finalmente se detuvo a uno de ellos y el otro se dio a la fuga y ya no volvió a operar.