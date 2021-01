Asaltos en el Centro de Culiacán afectan la plantilla laboral de negocios

Sinaloa.- Debido a los asaltos que se han registrado en el Centro de la ciudad de Culiacán, muchos padres de familia ya no dejan trabajar a sus hijas. Algunas mujeres casadas también han tenido que renunciar debido al temor de sus parejas de que algo les suceda.

Por esta razón, los asaltos y robos no solo afectan de forma económica a los establecimientos, sino que también afectan la plantilla laboral, explicó Óscar Sánchez Beltrán, dirigente de la Unión de Locatarios del Centro de la Ciudad.

Uno de los incidentes ocurrió el pasado domingo en una tienda de ropa ubicada en el Centro de la ciudad, a la que ingresó un hombre de apariencia joven que vestía una camisa roja o tinta y un cubrebocas negro.

El hombre, al estar en el interior de la tienda, se veía tranquilo y se puso a ver camisas haciéndose pasar por cliente. De pronto, se observa que jalonea a la mujer que lo atendía y, colocándole la mano en la espalda, la obliga a dirigirse al vestidor con el fin de asaltarla.

La joven lo empujó, a lo que el presunto delincuente reaccionó y optó por irse, pero se llevó dinero y un teléfono celular.

De acuerdo con el propietario de la tienda, en este caso la joven respondió bien y el caso no pasó a mayores. Explicó que tras el asalto hizo la denuncia correspondiente y tuvo muy buena atención por parte de las autoridades municipales y estatales.

Llamó a quienes pasen por una situación como está a que confíen en las autoridades y que no traten de hacer justicia por mano propia, porque no es su función, además de que podrían tener problemas legales. Que denuncien el hecho lo más rápido posible.

Llamó a los trabajadores de las tiendas a siempre estar atentos a lo que ocurre a su alrededor, que sean observadores porque cualquier descuido es aprovechado por los ladrones.

Algunos delincuentes, dijo, son personas que pueden pasar desapercibidas en las calles y son tanto personas jóvenes como adultos mayores.

Le recomendó al personal que no se distraigan en los celulares y que no les den la espalda durante mucho tiempo a las personas que les piden mercancía, porque aprovechan para esconderla y después llevársela.

Preocupación

Sánchez Beltrán explicó que existe mucha preocupación debido a que más del 70 por ciento de la plantilla laboral de las tiendas del Centro son mujeres, y ellas son consideradas blancos más fáciles para los delincuentes.

Indicó que la instrucción que los locatarios les han dado a su personal es que, ante un asalto, recuerden que su integridad física y sus vidas están primero y son lo más importante.

Con el fin de estar más protegidas, las empleadas de algunas tiendas mantienen sus puertas cerradas y solo las abren cuando llega un posible cliente, pero no se sabe cuando esa persona va con otros fines.

En algunos casos los asaltantes han sido jóvenes bien vestidos y al parecer pertenecen a una clase acomodada.

“Los asaltantes ya no son sólo personas desaliñadas, como antes, ahora visten bien y hay jóvenes de la clase media que al parecer, al no tener trabajo y no estar estudiando, se viene a delinquir”, explicó el líder de locatarios.

Banda de delincuentes

Un comerciante, cuya identidad se reservará, explicó que en el Centro de la ciudad opera una banda de asaltantes que está bien identificada. Se mueven en un carro Tsuru y no los detienen, lo cual se les hace raro porque operan con toda la impunidad.

Consideró que las autoridades municipales deben tener más elementos en el Primer Cuadro porque desde que inició el año se empezó a ver un relajamiento por parte de la Policía Municipal.