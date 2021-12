Asesina hombre a sus 2 hijos menores de edad y después se suicida en Veracruz

Veracruz.- Autoridades del estado de Veracruz fueron notificadas de la presencia de 3 cadáveres dentro de una vivienda localizada en el municipio de Teocelo. Los elementos de seguridad comprobaron que se trataba de un hombre y sus dos hijos menores de edad.

Fue alrededor de la medianoche del pasado jueves 16 de diciembre cuando las autoridades municipales de Teocelo respondieron a la llamada de emergencia que daba cuenta de la localización de 3 cuerpos dentro de un domicilio particular ubicado en la colonia Los Cedros, del referido municipio veracruzano.Al arribar al lugar, se percataron que los cuerpos sin vida correspondían a una niña y un niño de 4 y 6 años de edad, respectivamente, así como de un hombre, quien fue identificado como padre de los dos infantes.

De acuerdo con dentro de la Fiscalía local, el cadáver del hombre fue encontrado colgando de una viga con una cuerda atada a su cuello, en tanto que se encontraron indicios de que los dos niños habrían sido ahorcados presuntamente por su propio padre, tras lo cual este habría tomado la decisión de quitarse la vida. Trascendió que fueron los familiares de los tres fallecidos los que encontraron ya sin presentar signos vitales, por lo que decidieron llamar al número de emergencias (911) y así dar aviso a las autoridades de seguridad locales de lo sucedido a fin de que estas pudieran comenzar con las investigaciones correspondientes al caso.

A la localidad llegaron personal de la Fiscalía de Coatepec y Servicios Periciales, quienes procedieron a acordonar la zona y toda la calle, luego de ello procedieron con los primeros peritajes, para posteriormente levantar los tres cuerpos y llevarlos al Servicio Médico Forense (Semefo) de Xalapa.

Hasta el momento, no se ha dado información oficial sobre los motivos que habrían impulsado al padre de los menores a quitarles la vida y a hacer lo propio con la suya. No obstante, de acuerdo a la información referida en el Diario de Xalapa, el hombre presuntamente habría descubierto una infidelidad de parte de su esposa, lo que lo habría motivado, movido por la venganza contra la mujer, ha asesinar a sus hijos y a quitarse la vida él después de ello. Al principio, cuando los familiares encontraron los tres cuerpos, se pensó que los dos menores podrían seguir con vida, de ahí que estos se apresuraran a llamar al 911, de ahí que al lugar arribaron elementos del Escuadrón Nacional de Rescate. Sin embargo, el personal de auxilio no pudo evitar el deceso de los dos niños.