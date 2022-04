Asesinan a balazos a "La Chivis" en León, Guanajuato

León, Guanajuato.- La noche de ayer en León, Guanajuato, se volvió a teñir de rojo, a causa del asesinato de una mujer de 26 años en la colonia Paseos del Maurel, la fémina fue identificada por vecinos como “La Chivis”, a las 10:20 p.m. se registró su deceso, entre la calle Costa Azul y Mar de Java, ella fue llamada por sujetos que estaban en un auto, al acercarse le dispararon hasta quitarle la vida.

La mujer cayó al suelo y los hombres que abordaban el vehículo escaparon de inmediato, seguidos de una motocicleta que al parecer los escoltaba, testigos de la lamentable escena reportaron al Servicio de Emergencias, 911, el hecho delictivo, por lo que minutos más tarde arribaron elementos de la Policía Municipal de León.

Autoridades de seguridad en León implementaron el despliegue de un operativo de búsqueda, sin embargo, no tuvieron éxito y hasta la mañana de este martes no han sido detenidos los agresores ni hay pista alguna sobre su paradero. Al lugar también acudieron paramédicos quienes a pesar de brindarle primeros auxilios comprobaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por Policía Municipal para evitar que los vecinos se acercarán a la zona de los hechos, esto porque minutos después del deceso se juntó una considerable cantidad de personas que argumentaban conocer a “La Chivis”, los murmullos y la curiosidad era abundante por parte de los presentes que elementos de seguridad pidieron a los vecinos que se retiraran unos metros del lugar, para que no estorbarán a peritos que se encontraban haciendo el levantamiento de pruebas pertinentes para agregarlas a la carpeta de investigación, que ya se encuentra abierta por la Fiscalía General de Guanajuato.