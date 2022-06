Asesinan a balazos a líder de comerciantes del 'tianguis de los lunes' en Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato.- En Celaya, Guanajuato, hoy a mediodía fue asesinado el líder de comerciantes de los ‘tianguis de los lunes’ la víctima fue identificada, su nombre era Jeremías Álvaro Luna, un sujeto armado entró al pasillo dos, alrededor de las 12:00 del día. Comerciantes a las 12:10 reportaron al Servicio de Emergencias, 911, detonaciones de arma de fuego.

Según la versión de testimonios en el tianguis, un hombre llego a una de los puestos del tianguis y disparó en al menos tres ocasiones contra Jeremías Luna, testigos identificaron a la víctima y comentaron que era el secretario de la comitiva del tianguis. Al lugar arribaron elementos de Policía Municipal de Celaya, quienes acordonaron la zona.

Paramédicos también arribaron a la zona, quienes confirmaron que ya no se podía hacer más por el sujeto que ya no contaba con signos vitales. Después del ataque un grupo de comerciantes se agrupó a lado del cadáver para observar la tragedia. A la zona arribaron también elementos del Ejército Mexicano. Hasta el momento autoridades oficiales no se han pronunciado sobre este asesinato suscitado a mediodía de este inicio de semana.