Asesinan a comandante de Policía en Irapuato, Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Esta mañana asesinaron a balazos en Irapuato, Guanajuato, a un comandante de policía mientras circulaba en su vehículo, el policía fue identificado como Roberto Cervantes la víctima llevaba 14 años de servicio, el homicidio se consumó en la colonia Nuevo México, en la calle Coyoacán, esquina con Lagunilla. Le faltaba poco tiempo para cumplir 15 años de brindar protección a la ciudad.

Roberto Cervantes ya había terminado su turno laboral en punto de las 7:00 a.m, cuando manejaba hacia su casa, en ese momento hombres a bordo de una motocicleta lo ultimaron a balazos a tan solo unos metros de su hogar. Ante la situación se realizó una movilización en toda la ciudad fresera por parte de Elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y Ejército Mexicano.

La zona de los hechos fue acordonada y el Ministerio Público y peritos se encargaron de levantar las pruebas pertinentes para agregarlas a la carpeta de investigación, que se encuentra ya abierta, por la Fiscalía General de Guanajuato, el cuerpo fue trasladado a Guanajuato, capital a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicarle la necropsia de ley correspondiente.

Lee más: Madre en León pierde custodia de sus hijos; buscará amparo

La familia del hoy occiso, estará recibiendo protección especial, así lo informó Víctor Armas, encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien confirmó el deceso del oficial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, lamentó a través de sus redes sociales el lamentable hecho.

Ante el asesinato ciudadanos han manifestado su sentir a través de redes sociales, estas son algunas de las reacciones:

“Muy lamentable!!! Ojalá que con los sistemas de vigilancia puedan tener resultados favorables y llevar a los delincuentes a prisión”, expresó Fortunato Alvarado

“En paz descanse, gracias por su arduo servicio, Dios lo tenga en su gloria, mis respetos y pésame a la familia, ojalá atrapen a los delincuentes”, comentó Ikcy Lang

“Los narcos les están demostrando que pueden más que ustedes como policía. Urge que hagan una estrategia para acabar con ellos”, manifestó Christian Fernán

“Con todo respeto que se merece la familia del fallecido mis condolencias. Pero hay preventivos que a veces abusan de la autoridad yo soy ejemplo en una revisión que me hicieron a mi vehículo me robaron $16,000 que traía la a venta de mi negocio los policías municipales creo que están para cuidarnos y no para robarnos”, mencionó Luis Fernando Villaseñor

Lee más: C4 filtra información de policías y por ello son asesinados

“Pero la presidenta necesita viajar para promover la violencia de nuestro municipio”, expresó Karlos Carillo

“Sigan votando por el Partido Acción Nacional y ahí están las consecuencias, en un margen de tiempo las supuestas investigaciones no arrojarán ningún detenido, pobre finado”, comentó Paximan Paxi.

Fueron algunos de los comentarios publicados ante el condenamiento del homicidio que publicó el Facebook de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato.