Asesinan a conductor de un auto similar al usado en ataque a Eduardo en Culiacán

Sinaloa.- A pesar del fuerte operativo que se desplegó la mañana de ayer después del asesinato de un elemento de la Policía Estatal Preventiva, esto no fue impedimento para que presuntos delincuentes continuaran con los asesinatos en la ciudad, ya que la noche de ayer un hombre perdió la vida después de ser atacado a balazos, quedando en el asiento del copiloto, por el libramiento Benito Juárez. Debido a que la víctima no portaba alguna identificación, no pudo ser identificado en el lugar de los hechos.

El reporte

Siendo las 21:15 horas de ayer se reportó a las autoridades que por la Costerita, con dirección de oriente a poniente, a un kilómetro aproximadamente del puente de La Primavera, se encontraba una camioneta Mazda color tinto con varios impactos de bala.

Al cumplir con las mismas características de la camioneta que presuntamente participó en el atentado del agente, se trasladaron al lugar decenas de policías y elementos de la Policía Militar, quienes al llegar observaron la camioneta estacionada en el acotamiento con la puerta del copiloto abierta, y al acercarse vieron el cuerpo de una persona sin vida.

El perímetro fue cerrado un carril para recolectar toda evidencia relacionada con el atentado. Se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado e investigadores, siendo ellos quienes se encargarían de las diligencias correspondientes.

Por lo menos cinco impactos presentó el parabrisas. Foto: El Debate

Diligencias

Al llegar, personal de Investigación se introdujo a la zona delimitada, quienes empezaron a peinar el área, sin encontrar cascajos percutidos, por lo que se presumió que se trató de una persecución, ya que la unidad presentó más de cinco impactos de bala.

Extraoficialmente se dijo que podría haber venido a bordo un segundo tripulante el cual pudo haber sido privado de la libertad. Al terminar con las diligencias se ordenó el levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al anfiteatro para practicarle las pruebas de ley correspondientes.