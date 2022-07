Asesinan a funcionario del TJEBC en ataque armado en Tijuana

"El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, participa el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Lic. Jaime Antonio González Reyes, Secretario de Estudio y Cuenta. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigos", fue el mensaje del TJEBC.

Tras escuchar disparos, un vecino encontró a Jaime Antonio tendido en la calle con lesiones en el cuello, por lo que lo trasladó al Hospital General Regional No. 1 del IMSS.

Tijuana.- Un funcionario del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) fue asesinado tras un ataque armado en una colonia de Tijuana , al cual no logró sobrevivir mientras era atendido en el hospital.

Raúl Durán Periodista

