Asesinan a hombre en ataque armado contra grupo de jóvenes en Fresnillo, Zacatecas

Zacatecas.- La tarde de este miércoles 1 de diciembre, hombres armados dispararon contra un grupo de jóvenes que estaban congregados en un puesto de gorras y lentes localizado en la ciudad de Fresnillo, en el estado de Zacatecas. Como resultado del ataque armado, un hombre de 29 años de edad perdió la vida en el lugar; se trataba del dueño del lugar donde estaban reunidos los jóvenes ubicado en la Avenida Juárez con Cuauhtémoc.

A consecuencia de los hechos de alto impacto, agentes de la Policía Municipal de Fresnillo y de la Guardia Nacional (GN) desplegaron un extenso operativo en la zona con el objetivo de tratar de aprehender a los presuntos delincuentes. No obstante, hasta el momento, no hay detenidos. Debido a que el único que falleció fue el dueño del establecimiento de gorras y lentes, las autoridades municipales no ha descartado que el móvil halla sido la extorsión o el cobro de piso por parte de grupos criminales.

Refuerzan seguridad en Zacatecas ante ola de violencia

A penas la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el Operativo Zacatecas II, a fin de poder hacerle frente al clima de violencia e inseguridad creciente que ha estado experimentando el estado de Zacatecas durante los últimos meses.

"No están solos los zacatecanos, cuentan con el apoyo del gobierno federal y lo mismo podernos decir en cuanto al apoyo del gobernador de Zacatecas, todo nuestro respaldo", sostuvo el mandatario federal junto al jefe del Ejecutivo estatal, David Monreal Ávila en la presentación del plan mediante el que se desplegaron 3 mil 848 elementos de seguridad federales.

Leer más: Tétrico: Localizan cinco cuerpos enterrados en una casa en Ciudad Juárez

A penas días después de la visita que hizo López Obrador a Zacatecas, se desataron enfrentamientos en Valparaíso entre supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Dichos acontecimientos delictivos ocasionaron el fallecimiento de 8 presuntos delincuentes. En el lugar de los hechos ocurridos el pasado viernes 26 de noviembre , en tramos carreteros al sur de la entidad federativa, las autoridades municipales encontraron, además de los cadáveres, camionetas ensangrentadas y armas de fuego. El caso está en manos de la Fiscalía General del Estado, quien se encarga de las investigaciones correspondientes.