Asesinan a periodista Gustavo Sánchez Cabrera en la comunidad de Morro de Mazatán, Oaxaca

Oaxaca.- De acuerdo con la cuenta oficial de la ONG de Periodistas Desplazados y Agredidos, se informó sobre el asesinato del periodista Gustavo Sánchez Cabrera en la comunidad de Morro de Mazatán, Oaxaca.

El periodista fue atacado a balazos, Gustavo Sánchez Cabrera era editor de la Policiaca del ITSMO y ya había sobrevivido a un atentado registrado en julio del 2020.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"#México Hace unos minutos en la comunidad de Morro de Mazatán #Oaxaca asesinan a tiros al periodista Gustavo Sánchez Cabrera editor de la Policiaca del ITSMO, ya había sobrevivido a un atentado en julio de 2020. Hoy lo silenciaron. @FGR_Oax @AEI_Oaxaca No han atendido el crimen.", informó la cuenta de Twitter de @AlertaAMPDA.

Leer más: Joven en estado de ebriedad choca en Culiacán, podría perder un brazo por las heridas

El 14 de julio del 2021 el periodista Gustavo Sánchez fue atacado la tarde de este lunes en su domicilio ubicado en el Barrio Cantarranas en Morro Mazatán en Santo Domingo Tehuantepec.

Informan sobre el asesinato del periodista / Foto: Captura

De acuerdo con las primeras versiones, refieren que sujetos armados arribaron a la casa del comunicados, el cual balearon en diversas ocasiones.

No obstante, este miércoles sufrió un nuevo atentado, ya que lo privaron de la vida con un balazo en la cabeza.

El comunicador denunció que en su atentado estaba involucrada la autoridad municipal de Tehuantepec, pues su agresor forma para de personal de confianza.

De ese atentado le había quedado una bala alojada cerca de la columna vertebral.

El periodista fue atacado en su domicilio / Foto: Cortesía

Gustavo Sánchez contaba con medidas cautelares, sin embargo nada impidió finalmente su crimen. Corresponde a la Fiscalía del Estado perseguir a sus asesinos, plenamente identificados.

El periodista ya había sobrevivido a un atentado en el 2020

El comunicador Gustavo Sánchez Cabrera, quien cubría la nota roja en diversos medios, fue baleado en su domicilio particular en el 2020, ubicado en la población de Morro Mazatán, perteneciente a Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

Los hechos se registraron el 13 de julio de 2020, cerca de las 13:00 horas cuando se encontraba en su domicilio ubicado en barrio Cantarranas, donde estaba en compañía de su familia.

En ese entonces el reportero difundió audios informando sobre su agresión.

"Compañeros me acaban de balacera aquí en mi casa en el barrio Cantarranas. Me acaban de balear manden una ambulancia me estoy desangrando. Por favor urge una ambulancia me estoy desangrando estoy en mi casa en Morro Mazatán soy Gustavo Sánchez. Compañeros, compañeros ayúdenme soy Gustavo Sánchez me estoy desangrando, ayúdenme." Fue el audio que compartió.

Leer más: Motociclistas engrosan las estadísticas de pacientes en el hospital de Escuinapa

El reportero en meses anteriores ya había recibido amenazas de muerte debido a las múltiples notas periodísticas que había manejado con relación al tráfico de hidrocarburo en esa zona y otros hechos ilícitos.

Pronóstico del clima en Guadalajara, Jalisco, para el 17 de junio del 2021

Síguenos en