Asesinan al hijo del diputado de Jalisco, Arturo Lemus en Zapopan; salía del panteón

Guadalajara, Jalisco. - La tarde de este domingo asesinaron a Mario Lemus, hijo del diputado local en Jalisco, Arturo Lemus Herrera, el cual se encontraba visitando el panteón Recinto de Paz en el municipio de Zapopan, perteneciente a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el joven de 20 años, aproximadamente, se encontraba en el camposanto ubicado en el cruce de las avenidas Aviación y Santa Margarita, cuando a las 14:30 fue agredido por varios sujetos de manera directa cuando se retiraba del sitio.

Los testigos dijeron que a la víctima se le acercó un vehículo sedán color rojo, el cual era tripulado por cuatro masculinos, quienes, sin mediar palabra, detonaron en varias ocasiones un arma de fuego impactando en el cráneo a Mario Lemus, lo que le causó la muerte.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes nada más pudieron confirmar la muerte del joven, por lo que llegaron personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacer el levantamiento del cuerpo.

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, lamentó a través de sus redes sociales el asesinato del hijo del diputado, al tiempo de asegurar que se tiene un operativo para dar con los responsables del hecho.

“Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la @FiscaliaJal no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables”.

Durante el ataque se encontraba al menos el hermano de la víctima quien presentó una crisis nerviosa misma que fue atendida por los paramédicos del lugar y los policías que actuaron como primer respondientes.