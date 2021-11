Así fue el ataque armado en Guaymas donde la activista Marisol Cuadras fue asesinada

"Tenía 18 años. Fue a protestar en contra de la violencia de género y no regresó. Marisol se tomó una foto con la alcaldesa y luego la asesinaron. Sentir rabia es lo mínimo. #JusticiaParaMarisol", escribió una usuaria en la red social.

Hacia las 8 de la noche, su madre confirmó en redes sociales que su hija fue asesinada mientras protestaba pacíficamente en el Ayuntamiento de Guaymas. "Me mataron a mi hija en pleno palacio municipal manifestando su inconformidad, sépanlo todos, sí, yo soy la madre de esa mujer, una más, sólo tenía 18 años", escribió en un estado de WhatsApp.

La Fiscalía de Sonora activó el código rojo y pidió a la población de Guaymas no acercarse al primer cuadro de la ciudad, mientras que fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno se hicieron presentes en el lugar. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora desplegó un operativo en la zona, con la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Marina y Fiscalía estatal.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.