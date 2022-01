Así fue la supuesta amenaza que recibió Margarito Martínez, periodista asesinado en Tijuana

Tijuana.- Previo a su asesinato, Margarito Martínez habría sido menada y expuesto, luego de que una persona revelara que él era el administrar de páginas de internet que exhibían a integrantes del crimen organizado en la ciudad de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con un video mostrado en redes sociales, una persona reveló que Margarito Martínez administraba las diferentes páginas, provocando el ataque que terminaría con su vida.

Esto debido a que, luego de haberse dada a conocer el video, y recibir diferentes amenazas, el fotoperiodista solicitó la protección a las autoridades.

“A mí no me interesa que tengas 20 años de experiencia que tu tengas la página de Tijuana en Guerra… no me importa, no me interesa, pero mis carros no me los vuelvas a exhibir en los medios que andes diciendo que soy el halcón de La Sánchez”, se escucha decir en el video al hombre que lo graba.

En las imágenes se observa a Margarito grabando a la persona que habla con su teléfono, sin embargo, las imágenes captadas de la persona que revela que el fotoperiodista era el administrador de las páginas, no se muestra.

Asesinan a Margarito

Margarito Martínez Esquivel, quien colaboraba para distintos medios locales impresos y digitales de la ciudad mexicana de Tijuana, fue asesinado a balazos este lunes a las afueras de su casa.

El fotoperiodista, conocido como "el 4-4", había ingresado al Protocolo de Protección para Periodistas luego de que un hombre los acusara en redes sociales y sin fundamentos, de colaborar con algunos portales que hacen apología al crimen organizado.

De acuerdo con los primeros informes, Martínez Esquivel estaba junto a un vehículo en las afueras de su vivienda cuando una persona le disparó en varias ocasiones, para después huir hacia una dirección desconocida.

Debido a los disparos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se dirigieron al domicilio del reportero donde lo hallaron sobre el suelo, ya sin vida.

Según la primera línea de investigación, con base en datos brindados por testigos, un hombre en estado de ebriedad habría sido el responsable, sin embargo no hay mayores detalles sobre esta persona de la cual se desconoce su paradero.

