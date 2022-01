Así se ve el vandalismo en fachadas de casas, comercios y edificios del Centro Histórico de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Vecinos del Centro Histórico de Mazatlán, Sinaloa, sufren las consecuencias del vandalismo en las fachadas de sus viviendas, a pesar de ser supuestamente una zona con mayor vigilancia por estar en las inmediaciones del palacio municipal y ser una de las áreas más visitadas por turistas locales y extranjeros.

Por la calle Mariano Escobedo se pueden apreciar grafitis y carteles que han pintado y colocado sin que la autoridad municipal en materia de seguridad pública haga algo al respecto.

Por la calle Ángel Flores en el multicolorido corredor ya hicieron de las suyas quienes pretender poner su “placa” para poder ser reconocidos por los demás grafiteros a quienes no les importa afectar fachadas en ese importante lugar visitado por turistas.

Leer más: Motociclista resulta herido tras ser arrollado en Angostura, Sinaloa

Sobre la calle Aquiles Serdán esquina con Constitución una vieja construcción que ya se encuentra en remodelación también es víctima de los vándalos y mantienen toda rayoneada dicha fachada, dando una mala imagen a quienes transitan por esa zona muy cerca de donde se ubica la Plazuela Machado.

Por la calle Hermenegildo Galeana de igual manera se ven las “pintas” que realizan jóvenes en pleno Centro de la ciudad.

“Nombre oiga los que rayan yo creo que no tiene familia porque no creo que no sepan que sus hijos andan en la calle causando daños en nuestras fachadas, ahorita no es mucho lo que han rayado, hace poco pintamos para que estuviera bonita la casa para la navidad y año nuevo, pero pues tenía apenas unos días y vinieron y nos rayaron, no sé porque esta por el Centro todo rayado y no hay policías que anden vigilando tanto en el día como en la noche, la verdad es muy molesto estar padeciendo está situación”, comentó una vecina de la calle Hermenegildo Galeana.

Leer más: Mujer intenta ganarle al tren en Jalisco y choca camión de transporte de personal

Es tanto el grafiti que se aprecia por las diversas calles del primer cuadro de la ciudad que incluso hasta el edificio que alberga las instalaciones de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán ubicado sobre la calle General Francisco Serrano casi esquina con Ángel Flores.