Así surgió el Cártel de Santa Rosa de Lima

Guanajuato.- La detención en Guanajuato de 31 presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos la madre, hermana y novia de "El Marro", detonaron una serie de hechos violentos en la entidad como respuesta del grupo criminal.

Se trata de un gran golpe a la organización, ya que las mujeres no sólo están vinculadas a José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", sino que se desempeñaban como operadoras financieras del Cártel de Santa Rosa de Lima, que al parecer tiene los días contados. ¿Pero cuál es el origen de este grupo?

El Cártel de Santa Rosa de Lima se encuentra entre las diez organizaciones delictivas con mayor presencia en el país durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A estos grupos se les atribuye alrededor del 60% de los homicidios en Mexico.

El origen del Cártel de Santa Rosa de Lima (SRL) se remonta al año de 2014 en el estado de Guanajuato. Su nombre hace referencia a la población de Santa Rosade Lima, ubicada en el municipio guanajuatense de Villagrán.

El grupo estuvo encabezado en un principio por David Rogel Figueroa, alias "El Güero", pero luego pasó a ser liderado por José Antonio Yépez Ortiz, mejor conocido como "El Marro", quien se mantiene así a la fecha.

Desde sus inicios, el Cártel de SRL se dedica principalmente al robo de combustible ("huachicol"), así como actividades de extorsión a pequeños y medianos empresarios, secuestros, narcotráfico y lavado de dinero.

Según informes de autoridades federales, "El Marro" tiene un círculo cercano conformado por 14 personas, principalmente familiares, quienes serían los principales operadores del grupo criminal.

Entre sus colaboradores cercanos identifican Juan Manuel "A", alias "El Temo"; Eusegio "G", alias "El Titis"; José Alejandro "J", y Santiago "G", "El Bachicha", este último esposo de su hermana y señalado como uno de los principales operadores.

La organización cobró relevancia a nivel nacional en 2017, tras la difusión de un video donde "El Marro" le declara la guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

En las imágenes aparece el líder "huachicolero" rodeado de hombres fuertemente armados, quienes realizan disparos al aire mientras profieren insultos.

La disputa se originó por el control del llamado "Triángulo de las Bermudas", una zona conformada por los municipios de León, Salamanca, Celaya, Los Apaseos e Irapuato, ideal para el robo de comustible, ya que es atravesada por varios ductos de Pemex.

Desde entonces, el cártel guanajuatense ha mantenido una cruenta guerra contra el CJNG , lo que ha desatado una espiral de violencia sin precedentes en la región.

Uno de los episodios más sangrientos de esta guerra fue el ataque al table dance "La Playa Men's Club" de Salamanca, ocurrido en marzo del año pasado, donde al menos 15 personas fueron asesinadas y otras cinco heridas.

La masacre fue atribuida al CJNG, quienes atacaron el establecimiento al estar vinculado con "El Marro" y su grupo. Otras versiones señalaron al propio Cártel de SRL como responsable.

En marzo de 2019, las autoridades de Guanajuato pusieron en marcha el operativo "Golpe de Timón", cuyo objetivo era capturar al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Como primeros resultados, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que logró asegurar 97 vehículos con reporte de robo y 21 inmuebles ubicados en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Villagrán.

Entre las propiedades aseguradas destacaba una lujosa residencia ubicada cerca de la carretera Celaya-Querétaro, donde se encontraron camiones y pipas adaptados para el robo de combustible. Junto este inmueble estaba una vivienda donde lograron rescatar a seis personas que estaban secuestradas, entre ellas un ex policía, un policía municipal activo y una mujer.

Pese a los múltiples golpes contra la estructura del grupo criminal, la violencia sólo recrudeció en Guanajuato a lo largo de 2019. Tanto así, que el estado rompió su récord de homicidios, cerrando el año con 2 mil 834 asesinatos dolososos, en contraste con los 2 mil 609 registrados en 2018.

Asimismo, autoridades aseguran que la organización ha extendido su presencia a los municipios de los estados vecinos de Michoacán y Querétaro desde los últimos meses.

En abril de ese mismo año, fue colocoada en Salamanca una manta con presuntas amenazas al presidente Andrés manuel López Obrador por parte del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

En la manta, "El Marro" exigía a AMLO retirar a la Marina, Ejército, Guardia Nacional y fuerzas federales de Guanajuato, amenazando con asesinar gente inocente, así como un supuesto explosivo en una camioneta abandonada cerca de la refinería de Pemex de esa entidad.

El último episodio violento en Guanajuato tuvo lugar el pasado sábado 20 de junio, cuando la Sedena, en conjunto con la Guardia Nacional y la FGE, desplegó un operativo en el que capturó a 31 presuntos miembros del grupo criminal, así como el aseguramiento de armas de alto poder y vehículos.

Trascendió que entre los detenidos figuran tres mujeres: la madre, la hermana y la novia de "El Marro", señaladas como operadoras financieras el Cártel de Santa Rosa de Lima.

La Sedena detalló que logró la captura al cumplimentar una orden de cateo en una vivienda ubicada en San Isidro Elguera, en Celaya. Las mujers fueron identificadas como María, Rosalba y Juana, madre, novia (o prima) y hermana de Yépez Ortiz, respectivamente.

Tambien aseguraron un kilogramo de metanfetamina o "cristal" y más de dos millones de pesos en efectivo en el domicilio.

En respuesta, el grupo criminal llevó a cabo una serie de hechos violentos en varios puntos del estado, con bloqueos de carreteras, vehículos y comercios incendiados, ataques a balazos y granadas. El municipio más afectado fue Celaya.

Ese mismo día, se difundió en redes sociales un video donde "El Marro" reclama a las autoridades y el CJNG meterse con su familia, amenazando con desatar una ola de violencia en Guanajuato para impedir la entrada de los hombres de "El Mencho".

Incluso amenazó con forjar una alianza con grupos rivales del CJNG, como el Cártel de Sinaloa, para cumplir su cometido.

Aquí les vamos a ver todavía y aunque me cueste el h$%& trabajarle a los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, pero aquí. Primero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos (CJNG) no los voy a dejar entrar", dice en el video