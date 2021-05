Atacan a balazos a candidata de Morena en Michoacán; hay un detenido

Michoacán.- A través de su cuenta oficial de Facebook, la candidata de Morena y Partido del Trabajo en Michoacán, Rosa Elia Milán Pintor anunció que fue víctima de un ataque a balazos.

Debido al ataque a balazos que sufrió la candidata Milán Pintor, ha decidido suspender las actividades de campaña que tenía programadas hasta nuevo aviso.

De acuerdo a Sin Embargo, durante la noche de este 30 de mayo, la candidata de Morena y PT viajaba con su familia del municipio de Mariano Escobedo a Cuitzeo, cuando de pronto hombres armados a bordo de una motocicleta y un auto dispararon contra Elia Milán y su familia.

En su cuenta oficial de Facebook la abanderada de Morena y Partido del Trabajo anunció que se encontraba bien, no obstante no podría dar detalles sobre lo que ocurrió, pues la Fiscalía General del Estado de Michoacán ya se encontraba realizando las investigaciones correspondientes.

"A través de esta red social, quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacía su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales. La investigación en torno a la agresión se encuentra en manos de la Fiscalía General de Michoacán. También aprovecho para informar que por seguridad de todo el equipo de trabajo, se suspenden las actividades proselitistas programadas. Estaremos informando a través de este medio cualquier cambio", publicó Rosa Elia Milán Pintor sobre el ataque armado que sufrió la noche anterior.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán ya dio a conocer que un hombre fue detenido en posesión de metanfetamina y que presuntamente se encuentra relacionado con el ataque armado contra la candidata de Morena por alcaldía de Cuitzeo Rosa Elia Milán Pintor.

"Elementos de la Policía Michoacán, detuvieron en Cuitzeo a una persona de quien existen indicios de su posible relación en la agresión registrada contra la candidata de MORENA-PT a la presidencia municipal, Rosa Elia Milán Pintor", declaró la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán sobre el detenido.

Ante el lamentable ataque a balazos que sufrió la candidata de Morena y PT, decenas de usuarios ofrecieron comentarios de apoyo y ánimo, exigiendo también justicia a las autoridades estatales y federales.

Entre ellos, Raúl Morón Orozco, delegado de Morena en Michoacán compartió un mensaje de apoyo a la candidata a la alcaldía de Cuitzeo, Michoacán, Rosa Elia Milán Pintor.

"Condenamos el ataque del que fue víctima nuestra candidata a la presidencia municipal de Cuitzeo. Exigimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos y se garantice la seguridad para todos los ciudadanos. Toda mi solidaridad y apoyo, Dra. Rosa Elia Milán Pintor para ti y tu familia, un fuerte abrazo", publico en Facebook Morón Orozco.