Atacan a balazos a juez federal mientras estaba con su hijo en Morelos; hay 3 detenidos

"Me uno a la condena por el ataque contra el juez de Distrito Gabriel Barrios y su hijo. Considero indispensable que se investiguen y se deslinden las responsabilidades correspondientes. Mi solidaridad con todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación", declaró la exsecretaria de Gobernación.

No es la primera vez que el juez Gabriel Domínguez Barrios es víctima de un ataque armado, pues en diciembre de 2019 fue agredido afuera de su vivienda en Cuernavaca. Cabe señalar que ha tenido a su cargo diversos casos mediáticos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa , lo que le valió críticas por dejar en libertad a uno de los presuntos implicados.

El ataque armado fue reportado a servicios de emergencia, que acudieron al lugar y trasladaron al juez y su hijo a un hospital privado situado en la colonia Los Volcanes, en Cuernavaca, donde más tarde se reportó su estado como estable, pues no recibieron heridas de gravedad .

Raúl Durán Periodista

